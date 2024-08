video suggerito

Resort di lusso e 3 giorni di festa per le nozze di Enrico Bartolini e Roberta Morise, li sposerà Alberto Matano Sono previsti tre giorni di festeggiamenti per celebrare il matrimonio con Roberta Morise come lo chef stellato Enrico Bartolini. La coppia ha scelto un resort di lusso in Maremma per celebrare il grande evento. A sposarli sarà il giornalista Alberto Matano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre giorni di festeggiamenti in un resort di lusso nella Maremma Toscana sono stati organizzati per celebrare il matrimonio di Roberta Morise con lo chef stellato Enrico Bartolini. La coppia convolerà a nozze il 31 agosto prossimo all’interno dell’esclusivo complesso L’Andana, a Castiglione della Pescaia ma i festeggiamenti cominceranno già oggi, venerdì 30 agosto, per poi concludersi il 1° settembre. A sposare la coppia sarà Alberto Matano, giornalista e conduttore de La vita in diretta.

Perché a sposarli sarà Alberto Matano

Era stata proprio Morise a chiedere ad Alberto Matano di officiare le nozze. In onda durante una puntata de La vita in diretta, Roberta aveva avanzato l’ipotesi che fosse proprio Alberto a sposarli. Richiesta di fronte alla quale il giornalista non aveva voluto tirarsi indietro: “Che cosa? Padre Albe, dunque? Sarei felicissimo e sono già lì naturalmente, evviva”. A fare da testimone di nozze alla sposa, invece, sarà Nicola Prudente, in arte Tinto. Amico e collega di Roberta, insieme avevano condotto Camper In Viaggio, su Rai 1.

La cerimonia privata in Toscana

Alle nozze tra Morise e Bartolini parteciperanno solo i familiari e pochi amici intimi. Si tratta du un evento certamente glamour, strutturato all’insegna del lusso e della raffinatezza, ma dedicato esclusivamente alle persone cui la coppia è davvero legata. La scelta di sposarsi in Maremma non è casuale: qui Bartolini gestisce uno dei nove ristoranti posti sotto la sua guida. Sempre all’itterbio di un altro ristorante da lui gestito, questa volta a Dubai, il cuoco 44enne aveva fatto a Roberta la sua proposta di matrimonio. Una richiesta inaspettata dato il poco tempo trascorso dal primo incontro. Ma che sembrerebbe essere vincente data l’armonia che lega l’uno all’altra e l’arrivo del piccolo Gianmaria, nato lo scorso 24 maggio.