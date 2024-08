video suggerito

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sposi, Alberto Matano: “Con emozione vi dichiaro marito e moglie” Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono ufficialmente marito e moglie. Alberto Matano ha celebrato le nozze, il conduttore de La Vita in Diretta è apparso visibilmente commosso: “Con un filo di emozione vi dichiaro marito e moglie”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono ufficialmente marito e moglie. Il "sì" è stato pronunciato davanti al giornalista Rai Alberto Matano, che ha officiato la cerimonia. Le nozze sono state celebrate all'Andana Resort, in Maremma, alla presenza di parenti e amici che hanno condiviso alcuni dettagli di quel momento speciale sui social.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono marito e moglie

Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini si sono uniti in matrimonio in una location suggestiva: un giardino colmo di fiori bianchi. Lo sposo, in smoking nero e papillon, la sposa, con un lungo velo bianco ricamato, hanno attraversato la navata floreale tra l'emozione dei presenti.

Ad aspettarli all’altare Alberto Matano, anche lui visibilmente commosso. In alcuni video condivisi su Instagram dagli invitati alle nozze è possibile assistere al momento subito clou della giornata, quando Il conduttore de La Vita In Diretta pronuncia: "Con un filo di emozione dichiaro che il signor Bartolini Enrico e la signora Morise Roberta sono uniti in matrimonio. Adesso puoi baciare la sposa". Un momento accompagnato da uno scroscio di applausi.

Leggi anche Resort di lusso e 3 giorni di festa per le nozze di Enrico Bartolini e Roberta Morise, li sposerà Alberto Matano

La cerimonia: "il libro delle risposte d'amore" e violini di accompagnamento

Tre giorni di festeggiamenti per celebrare l’amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini. La cena pre nozze, che si è tenuta al resort de L’Andana a Castiglione della Pescaia, è stata all’insegna della cucina tradizionale tra pasta alla carbonara e pizza gourmet. Ma il vero "piatto forte" della serata, sono state le esibizioni canore degli invitati, culminate con la performance per eccellenza: Roberta Morise in Ma che freddo fa. I due sposi, insieme, si sono esibiti in Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti.

Registro un po' diverso per la cerimonia ufficiale che si è tenuta oggi, gli ospiti seduti all’aperto hanno trovato ad attenderli "Il libro delle risposte d'amore", una raccolta di frasi romantiche, mentre il sottofondo della giornata è stato il suono dei violini.