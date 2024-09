Gianluca Ginoble e Piero Barone al matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: il video del romantico sì Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo hanno presenziato al matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini. Il video del romantico e a tratti esilarante momento del sì degli sposini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Piero Barone e Gianluca Ginoble con Ignazio Boschetto, Michelle Bertolini e la fotografa Desi Frascari

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati marito e moglie giovedì 12 settembre. La cerimonia, con rito civile, si è tenuta a San Lazzaro di Savena davanti alla sindaca Marilena Pillati. Esilarante il momento del sì, che è stato immortalato in un video (vedi in alto, ndr). In questo giorno importante quanto romantico, Ignazio Boschetto ha voluto al suo fianco Gianluca Ginoble e Piero Barone, con i quali condivide l'esperienza nel trio Il Volo. Alla cerimonia nuziale c'era anche il manager Michele Torpedine.

Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il volo al matrimonio di Ignazio Boschetto

Piero Barone e Gianluca Ginoble al fianco di Ignazio Boschetto nel giorno delle sue nozze. I due artisti hanno presenziato al matrimonio del collega e amico con Michelle Bertolini. In un breve video circolato sui social (vedi in alto, ndr) sono immortalati mentre si stringono allo sposo e scattano la foto di rito. I volti sorridenti e partecipi. Se Gianluca Ginoble ha optato per un look total black, Piero Barone ha voluto spezzare con una giacca bianca. Dopo la foto con il manager Michele Torpedine e la sindaca Marilena Pillati, si sono concessi un altro scatto con la fotografa Desi Frascari, che si è occupata di immortalare i momenti più emozionanti della cerimonia.

Il video del momento del sì, tra ironia e romanticismo

Anche per Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini è arrivato il momento del fatidico sì, che è stato immortalato in un video diventato in poco tempo virale. Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro di Savena, ha posto la domanda di rito al cantante: "Lei signor Ignazio Boschetto, intende prendere per moglie la qui presente Michelle Marie Bertolini?". L'artista prima ha risposto con un sì sussurrato, poi ha voluto ripetere la sua risposta pronunciando un sì ad alta voce, che ha fatto scoppiare a ridere i presenti. "Si è capito?": ha commentato. La stessa domanda è stata posta a Michelle Bertolini e anche lei ha replicato con un deciso sì. Quindi la formula conclusiva:

In seguito alle vostre risposte affermative io, Marilena Pillati, sindaca e ufficiale dello stato civile del comune di San Lazzaro di Savena, in nome della legge dichiaro che il signor Ignazio Boschetto e la signora Michelle Marie Bertolini sono uniti in matrimonio.

E Ignazio Boschetto ha baciato la sposa.