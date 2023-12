Chi è Michelle Bertolini, futura moglie di Ignazio Boschetto: tennista, Miss Venezuela e imprenditrice Michelle Bertolini è la fidanzata di Ignazio Boschetto, cantante del trio Il Volo. Presto diventeranno marito e moglie. Conosciamo meglio la ventinovenne, ex tennista professionista, Miss Venezuela Internacional 2013 e imprenditrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ignazio Boschetto del trio Il Volo sposa Michelle Bertolini

Ignazio Boschetto sposerà la fidanzata Michelle Bertolini. L'annuncio qualche settimana prima del ritorno del trio Il Volo sul palco del Festival di Sanremo. Ma chi è la donna che ha rapito il cuore del cantante? Nata il 15 giugno del 1994, la ventinovenne ha un passato nel mondo dello sport, in particolare del tennis, nel 2013 è stata eletta Miss Venezuela Internacional. Attualmente è un'imprenditrice.

Chi è Michelle Bertolini, fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo

Prima di ritrovare l'amore tra le braccia di Michelle Bertolini, Ignazio Boschetto è stato legato sentimentalmente alla brasiliana Ana Paula Guedese, coreografa, ballerina e insegnante di danza. Lasciatosi alle spalle quella relazione, il cantante oggi è pronto a promettere amore eterno alla sua Michelle. Classe 1994, Bertolini è italo-venezuelana. In passato, ha coltivato una carriera nel tennis. A causa di un infortunio al ginocchio, si è vista costretta ad abbandonare quel percorso da tennista professionista che si stava rivelando particolarmente promettente per lei. Nel 2013, ha primeggiato nel concorso di bellezza Miss Venezuela Internacional, aggiudicandosi lo scettro e la corona.

Michelle Bertolini, Miss Venezuela Internacional 2013

E dopo lo sport e i concorsi di bellezza, Michelle Bertolini sta costruendo la sua carriera come imprenditrice. Ha fondato il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas. Inoltre si occupa di importare in Venezuela, dove attualmente vive, il vino italiano. Su Instagram vanta 176 mila follower. Il suo profilo è @michbertolini.

Ignazio Boschetto de Il Volo sposa la fidanzata Michelle Bertolini

Ignazio Boschetto si sposa, proposta di matrimonio alla fidanzata Michelle Bertolini

A rendere pubblica la proposta di matrimonio e a mostrare lo scintillante e prezioso anello di fidanzamento è stata Michelle Bertolini con un post pubblicato su Instagram. Una foto di lei e del suo fidanzato stretti in un abbraccio e una didascalia inequivocabile: "Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te…Ti amo tanto!". La foto, poi, è stata prontamente pubblicata anche nelle storie Instagram del cantante, che ha così comunicato la lieta e romantica notizia anche ai suoi fan. Ora ad attenderlo c'è il Festival di Sanremo. Esperienza che condividerà con Gianluca Ginoble e Piero Barone. Molto probabilmente Michelle Bertolini sarà seduta in prima fila.