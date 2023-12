Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa, il tenore convolerà a nozze con Michelle Bertolini Ignazio Boschetto si sposa: il noto tenore de Il Volo è pronto a convolare a nozze con la fidanzata Michelle Bertolini. A dare la bella notizia è stata la modella italo-venezuelana con alcuni scatti su Instagram, scrivendo: “Voglio passare tutta la mia vita con te”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

225 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ignazio Boschetto si sposa. Il noto tenore de Il Volo, il trio musicale di cui fa parte con Gianluca Ginoble e Piero Barone, è pronto a convolare a nozze con la fidanzata Michelle Bertolini. A dare la bella notizia è stata proprio la modella italo-venezuelana, 27 anni, che ha pubblicato alcuni scatti su Instagram in cui mostra l'anello di fidanzamento. Prima di lei, il tenore è stato legato alla ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, con cui la storia era finita nell'autunno 2022.

Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto sposi

"Sì e altre mille volte sì! Voglio passare il resto della mia vita con te", ha scritto Michelle Bertolini su Instagram, annunciando così che convolerà presto a nozze con Ignazio Boschetto. Ad accompagnare la notizia alcune foto della coppia: i due si baciano e si abbracciano, mentre la modella mostra l'anello che il fidanzato ha scelto per la proposta, avvenuta proprio in occasione delle feste natalizie. Finora i due hanno mantenuto una certa riservatezza sulla loro vita privata, condividendo pochi scatti della loro storia d'amore, che sarebbe iniziata da circa un anno, anche se non si hanno indicazioni precise riguardo la data. E, a proposito di data, non si sa ancora quando sarà quella delle nozze.

Chi è Michelle Bertolini, la futura sposa di Ignazio Boschetto

Michelle Bertolini è la futura sposa di Ignazio Boschetto. Lontana dal mondo dello spettacolo, di lei non si hanno molte informazioni: stando a quello che si legge sul suo profilo Instagram, ha 27 anni, è italo- venezuelana e lavora come modella . Nel 2013 è stata eletta Miss Venezuela International. Non solo: sempre a quanto scrive, è anche titolare di un ristorante di sushi (Kiko Sake Sushi) e di una cantina di vini (Bertolini Wine), dove si occupa dell'esportazione di vini italiani all'estero.

Leggi anche Ashley Benson di Pretty Little Liars sposa e presto mamma: le nozze segrete con Brandon Davis