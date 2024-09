Ignazio Boschetto de Il Volo si è sposato, le foto e i video delle nozze con Michelle Bertolini

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ignazio Boschetto si è sposato. Il noto tenore de Il Volo, il trio musicale di cui fa parte con Gianluca Ginoble e Piero Barone, è convolato a nozze con Michelle Bertolini. Lo scorso dicembre, la modella italo-venezuelana aveva mostrato l'anello di fidanzamento, annunciando il matrimonio. Sui social le prime foto e video del loro grande giorno, celebrato con amici e parenti.

Le nozze di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono convolati a nozze il 12 settembre. Al momento non è nota la location scelta per il fatidico sì, anche se dalle prime immagini e video sui social, sembra che i due si siano sposati con rito civile. Tra gli invitati i membri delle rispettive famiglie e gli altri componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone. In un video su Instagram, i due ragazzi abbracciano i neo sposi. Una volta pronunciate la promesse, i due sono stati accolti da un lungo applauso, rose bianche e palloncini. La sera prima del matrimonio la coppia ha organizzato una festa con le rispettive famiglie.