video suggerito

Le nozze di Ignazio Boschetto de Il Volo e Michelle Bertolini: foto e video della cerimonia e della festa Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno festeggiato il loro matrimonio. Dopo il sì con rito civile, nella giornata di domenica 15 settembre il tenore de Il Volo e la neo moglie hanno organizzato una seconda cerimonia e una grande festa in una villa affacciata sul Lago di Como. Le promesse d’amore, il ricevimento, la festa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'unione civile a San Lazzaro di Savena, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno festeggiato il loro matrimonio. Il tenore de Il Volo e la neo moglie hanno organizzato una seconda cerimonia e un grande party presso la Villa Sola Cabiati, sul lago di Como, nella giornata di domenica 15 settembre. Sui social numerose immagini e video del loro ‘secondo' grande giorni festeggiato alla presenza di parenti e amici, tra taglio della torta, esibizioni e momenti pieni d'amore.

La seconda cerimonia di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

Come location del loro secondo matrimonio, gli sposi hanno scelto una grande villa affacciata sul Lago di Como, dove nella giornata di domenica 15 settembre si sono giurati amore eterno davanti a parenti e amici al tramonto. Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono scambiati le promesse d'amore, come mostrano i video sui social. Con la voce rotta dall'emozione, le lacrime agli occhi, il tenore de Il Volo ha letto le sue parole: "Cosa mi succede quando mi guardi negli occhi, mi prendi la mano o quando ti vedo seduta a un concerto e mi mandi baci, quando mi sveglio e ti ho accanto. Ho la certezza che lo voglio per tutta la vita e non ne posso fare a meno. Dicono che sia amore e che si racchiuda tutto in una parola, ti amo. Sarebbe scontato dire che mi prenderò cuora di te, voglio che sei la mia vita e ti darò tutto quello che non hai mai avuto".

Dopo un momento all'insegna del romanticismo, per gli sposi e i loro invitati è arrivato il momento dei festeggiamenti. Sempre all'interno della villa hanno organizzato un grande ricevimento iniziato con un pranzo tutti insieme e continuato con una serata tra balli e momenti musicali. Immancabile l'esibizione del trio Il Volo davanti agli invitati, a cui non poteva non partecipare anche lo stesso Boschetto. Infine il taglio della torta a più piani, con in cima le loro iniziali (M e I), un romantico bacio e sullo sfondo i fuochi d'artificio a chiudere una giornata indimenticabile.