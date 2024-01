Ed Westwick si sposa: la romantica proposta di Chuck Bass in Gossip Girl alla fidanzata Amy Jackson Avvistato: Chuck Bass inginocchiato ad alta quota per chiedere alla fidanzata di sposarlo. Nessuna Blair Waldorf dall’altra parte, ma la modella Amy Jackson, incredula ad emozionata. Ed Westwick, interprete del noto personaggio di Gossip Girl, ha chiesto alla compagna di diventare ufficialmente sua moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Ed Westwick si sposa, la proposta di matrimonio a Amy Jackson

Ed Westwick ha scelto una location ad alta quota per fare la proposta di matrimonio alla modella Amy Jackson, a cui è legato ormai da alcuni anni. Con la neve a fare da sfondo, su un ponte di metallo sospeso a Gstaad, in Svizzera, l'attore di Gossip Girl si è inginocchiato e ha chiesto alla fidanzata di diventare ufficialmente sua moglie. Entrambi indossavano una tuta da sci e sono stati lasciati soli sul lungo ponte, con la folla all'estremità intenta a osservare. Incredula ed emozionata, la donna ha subito detto sì: i due si sono poi abbracciati sorridenti e innamorati più che mai. "Certo che sì", ha scritto poi la futura sposa su Instagram nel condividere con i milioni di follower alcuni scatti dell'emozionante momento.

La storia d'amore tra Ed Westwick e Amy Jackson

Tra Ed Westwick e Amy Jackson sarebbe stato amore a prima vista, un pò come quello di Chuck Bass per Blair Waldorf. Solo che, a differenza del suo personaggio in Gossip Girl, la storia nella vita reale sarebbe stata decisamente più lineare: i due si sarebbero conosciuto nel dicembre 2021, in occasione del Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita. Entrambi in quel momento erano single: la modella era già mamma di un bambino, il piccolo Andrea, mentre il noto attore era reduce da una relazione di due anni con Tamara Francesconi. Tra loro è scattata subito una grande intesa, tanto che da quella volta non si sono più lasciati e a breve coroneranno il loro sogno d'amore.