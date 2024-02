Rebecca Staffelli si sposa, la proposta di nozze ad Alessandro Basile: “Dopo il mio sì, toccava a me” Rebecca Staffelli ha chiesto al fidanzato Alessandro Basile di sposarla, organizzando per lui una romantica sorpresa. “Tre anni dopo il mio ‘sì’, ora toccava a me”, ha raccontato l’inviata social del Grande Fratello. Tre anni fa, era stato lui a farle la proposta di matrimonio, ma la cerimonia era stata rimandata a causa della pandemia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Rebecca Staffelli si sposa. L'opinionista social del Grande Fratello, figlia di Valerio Staffelli, ha chiesto al fidanzato Alessandro Basile di diventare suo marito. Una romantica sorpresa che la 27enne ha voluto condividere sui social, scrivendo: "Lui ha detto sì". In realtà, non si tratta della prima proposta di nozze: tre anni fa era stato Basile a chiederglielo ma la cerimonia non era mai stata celebrata per via della pandemia.

Rebecca Staffelli chiede al fidanzato di sposarla

Rebecca Staffelli ha organizzato una romantica sorpresa al fidanzato Alesssandro Basile, a cui è legata da più di 6 anni. Come si vede in un video pubblicato su Instagram, la 27enne ha bendato il compagno con un calzino- un gesto legato a quando fu lui a chiederle di sposarlo- e l'ha fatto salire in macchina. Dopo un breve viaggio con gli occhi coperti, è scesa, si è inginocchiata davanti a lui, ha preso l'anello e gli ha fatto la fatidica domanda. Basile, commosso, ha subito accettato. Sui social, la futura sposa ha scritto: "Lui ha detto sì". Poi ha aggiunto: "Tre anni dopo il mio ‘sì', ora toccava a me".

La ‘prima proposta' di Basile a Rebecca Staffelli

La ‘prima proposte" di nozze è arrivata qualche anno fa ed è stato l'imprenditore pugliese, 40 anni, a fare il primo passo. L'inviata social del GF aveva raccontato quel momento qualche mese fa, ospite di Verissimo, specificando come la cerimonia sia stata rimandata a causa della pandemia:

È stata molto intima. Eravamo a casa da soli, non mi sono accorta di nulla finché non l'ho visto bendarmi con un calzino preso dallo stendino. Ha fatto finta di leggermi una lettera, ma non capivo dove volesse andare a parare. Dopo mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto se volevo sposarlo. Poi è arrivata la pandemia e abbiamo rimandato. Abbiamo detto ‘quando ci andrà', quando avremo quel desiderio in un mese riorganizzeremo tutto.