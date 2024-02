Manila Nazzaro: “A maggio sposerò Stefano Oradei. Un terzo figlio? Sarebbe un sogno che si avvera” Manila Nazzaro svela alcuni dettagli del suo matrimonio con Stefano Oradei. I due si sposeranno a Roma il prossimo maggio e in merito all’idea di avere un terzo figlio dice: “Sarebbe un sogno che si avvera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Manila Nazzaro sposerà Stefano Oradei il prossimo maggio. La showgirl aveva annunciato le nozze a Verissimo, ma è entrata più nel dettaglio svelando anche dove si svolgerà la cerimonia e chi celebrerà questo momento così importante e significativo per la coppia, nella puntata di Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta, in onda sabato 17 febbraio alle 14 su Rai2.

Manila Nazzaro e le nozze con Stefano Oradei

"Sposo Stefano il 13 maggio a villa Miani a Roma. A officiare il rito simbolico sarà la mia amica Milena Miconi" ha raccontato l'ex Miss Italia parlando delle nozze con la giornalista, aggiungendo anche altri particolari: "Le damigelle saranno invece Angela Melillo e Matilde Brandi". Un giorno che Manila Nazzaro aspettava da tempo, nel quale poter celebrare l'amore con l'uomo che le ha regalato nuovamente la felicità dopo un periodo particolarmente difficile vissuto prima di incontrarlo, un momento che non poteva che essere condiviso con le amiche di sempre, coloro che l'hanno supportata in ogni sua scelta, ogni tappa della sua vita. Oltre al matrimonio, si fa avanti anche l'ipotesi di una possibile gravidanza. La showgirl non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare madre, quindi alla domanda sulla possibilità di allargare la famiglia risponde: "Sapremo solo tra un mese. Se dovessi essere incinta sarebbe un sogno che si avvera. A me e a Stefano piacerebbe una femminuccia", lasciando intendere che la coppia ci starebbe già provando.

L'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

I due avevano annunciato che si sarebbero sposati già a gennaio, ospiti di Silvia Toffanin, nel salotto di Canale 5 avevano raccontato di come il sentimento che provavano l'uno per l'altra sia stato così coinvolgente da cogliere di sorpresa entrambi che, però, si sono lasciati trasportare dalle emozioni che lo stare insieme faceva nascere in loro giorno per giorno.