Sposa lascia il marito al ricevimento per vedere lo show di Stefano De Martino: “Geloso? Peggio per lui” Durante il suo show teatrale ‘Meglio stasera’, Stefano De Martino ha incontrato una sposa in platea. La donna avrebbe mollato il marito durante la festa per non perdersi lo spettacolo: “Peggio per lui se è geloso, neanche il taglio della torta abbiamo fatto”. “La sposa non mi era mai capitata”, il commento del conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino continua a riempire i teatri di tutta Italia con il suo quasi one man show Meglio Stasera. Durante la tappa a San Severo, in provincia di Foggia, il conduttore televisivo si è ritrovato una sposa tra il pubblico in platea, Rosalba, che dopo aver detto sì al marito, ha fatto una corsa a teatro per non perdersi lo spettacolo. "Neanche il taglio della torta abbiamo fatto" ha raccontato la donna chiamata da Stefano De Martino a salire sul palco. "La sposa non mi è mai capitata", la replica del presentatore.

Stefano De Martino incontra una sposa nel pubblico del suo show

Stefano De Martino durante lo spettacolo Meglio Stasera a San Severo, ha incontrato una sposa presente nel pubblico. La donna, stando al suo racconto, pur di essere presente allo show, non è riuscita a fare un cambio look dopo aver giurato amore eterno al marito: "Neanche il taglio della torta abbiamo fatto", ha dichiarato. De Martino ha scherzato chiedendole se il marito fosse geloso: "Peggio per lui, è un poliziotto" ha poi risposto la donna prima di salire sul palco svelando i dettagli del suo giorno di nozze. "Questa è una grande prova d'amore. Pensa quanto mi vuole bene tuo marito" ha aggiunto il conduttore che ha ribadito di non aver mai incontrato una sposa in platea, ai suoi spettacoli.

Gli spettacoli di Meglio Stasera prima di ‘Stasera tutto è possibile'

Il celebre conduttore televisivo e showman sta proseguendo il suo tour italiano con ‘Meglio Stasera': le prossime date a teatro sono in programma a Brindisi ( 1 marzo), a Taranto (2/3 marzo), a Cosenza (4/5 marzo), a Roma ( 14 -17 marzo) e a Napoli (21 -24 marzo). Dal 1 aprile 2024 Stefano De Martino tornerà in tv con ‘Stasera tutto è possibile', il game show in onda su Rai 2 che vede tanti personaggi noti dello spettacolo intenti a superare le prove e i giochi esilaranti diretti dal conduttore.