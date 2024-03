“Stefano De Martino con la compagna Luciana Montò”, ma il conduttore Rai smentisce Stefano De Martino smentisce la notizia della relazione con Luciana Montò, stylist e proprietaria di uno show-room a Napoli. Con un commento pubblicato su Instagram, il conduttore Rai ha fatto sapere che non si tratterebbe della compagna. I due sarebbero amici da anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5 fa sapere che Stefano De Martino si sarebbe fidanzata. La nuova compagna, secondo il giornalista, sarebbe Luciana Montò, stylist e proprietaria di uno show-room a Napoli. “Possiamo rivelare che Stefano De Martino ha una compagna. Noi mostriamo la fotografia della nuova fidanzata”, aveva fatto sapere Parpiglia, “Lei è una modella napoletana. Guardate lo sguardo di lui. Questa è una foto che abbiamo ottenuto in anteprima. Stefano che abbraccia qualcuna così non lo vediamo dai tempi di Belen Rodriguez. Se arriva una smentita? Come si usa dire nel giornalismo, una smentita è come una doppia conferma”.

La smentita di Stefano De Martino

Fulminea è però arrivata la smentita di Stefano De Martino. Il conduttore Rai (che ha recentemente fatto sapere di trovarsi in una fase di lento allontanamento da Belén) ha commentato il post pubblicato sul profilo Instagram di RTL 102.5 e, in particolare, il commento del popolare “Menestrello” (creator particolarmente famoso sui social) che sosteneva non fosse Martina la fidanzata di Stefano. De Martino ha così risposto al commento: “Menestrello – Parpiglia 1 – 0”.

“Stefano De Martino e Luciana Montò amici da anni”

A confermare l’indiscrezione secondo la quale i due sarebbero amici da anni è stato il sito Biccy che ha sentito una fonte vicina alla stylist: “È una nota stylist napoletana e anche proprietaria di uno show room. Luciana è un’amica di Stefano da sei anni. Non so nemmeno perché adesso escano tutti questi articoli, visto che si frequentano da amici da anni e pubblicano le foto sui social. Lei è anche amica di Gilda D’Ambrosio, ecco come si sono conosciuti”. De Martino, tuttavia, non sarebbe single. Stando a quanto lasciato intendere dal Menestrello nel commento avallato da Stefano nel suo cuore ci sarebbe una donna, donna che non è Luciana.