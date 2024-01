Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: “Una cosa immensa e inaspettata” La coppia si è raccontata a Verissimo, svelando la fatidica proposta di matrimonio da parte di Oradei. L’ex Miss Italia ha dichiarato: “Dopo mesi scarsi che ci frequentavamo non me l’aspettavo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Manila Nazzao e Stefano Oradei si sposano. Nello studio di "Verissimo", ospiti di Silvia Toffanin, hanno annunciato il loro matrimonio. "Il 13 maggio ci sposeremo", ha affermato l'ex Miss Italia e speaker radiofonica che ha confidato alla conduttrice: "Ci eravamo ripromesse di raccontarci solo cose belle e mi trovo qui a condividere una cosa immensa e inaspettata".

Manila Nazzaro e le nozze dopo la fine della storia con Amoruso

Nazzaro, a circa un anno dalla chiusura della relazione con Lorenzo Amoroso, ha racconta come è arrivata la proposta del fidanzato di unirsi in matrimonio: "Dopo mesi scarsi che ci frequentavamo non me l'aspettavo". Una proposta che è arrivata con una trovata inaspettata ma reale, che ha determinato in lei grande gioia: "Difficilmente riescono a farmi delle sorprese ma quella sera Stefano mi ha sconvolta e sono felice", spiega l'ex Miss Italia. Parlo quindi a Stefano Oradei: "Volevo fare la proposta immediatamente e poi ho fatto capitare la serata giusta".

"Ho ritrovato la fiducia in me stessa"

"Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice", aveva raccontato Manila Nazzaro in passato, non nascondendo il desiderio di sposare il compagno, come svelato in un’intervista rilasciata a Chi: “Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così. Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre. Adesso mi godo la storia con Stefano, che è una persona speciale per gentilezza e bontà d’animo. Ho un passato complicato, ma non ho mai smesso di sperare nell’amore e sono felice”.