Claudia e Alessio dopo Uomini e Donne: "Tra noi va tutto benissimo. Desideriamo una famiglia insieme" Ospiti di Verissimo, nella puntata del 2 marzo, Claudia e Alessio hanno raccontato la loro storia d'amore, nata nel Parterre Over di Uomini e Donne: dal percorso nel programma, tra alti e bassi, al desiderio di una famiglia insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Claudia e Alessio sono stati ospiti di Verissimo nella puntata del 2 marzo. L'ex cavaliere e l'ex Dama del Parterre Over di Uomini e Donne si sono raccontati nello studio di Silvia Toffanin, nella prima intervista di coppia dopo essere usciti insieme dal programma di Maria De Filippi.

Il percorso di Alessio e Claudia a Uomini e Donne

Il percorso di Alessio e Claudia a Uomini e Donne è stato piuttosto turbolento, tra alti e bassi, fino a quando il cavaliere non ha scelto di dichiararsi, spazzando via ogni dubbio. Oggi, lontano dalle telecamere, i due fanno sapere di essere felici e di star vivendo il bello del loro rapporto. "Le cose stanno andando bene. Io abito a Torino, lei a Lecce, ma mi sto spostando più volte, sto cercando di viverla il più possibile", ha raccontato Alessio. E anche Claudia è d'accordo: "Siamo sempre insieme, stiamo vivendo la storia appieno, come se fossimo sempre vicini. Ogni tanto litighiamo".

Per entrambi è stato un colpo di fulmine, anche se ci sono voluti diversi mesi prima che la frequentazione diventasse ufficiale. "Mi ha colpito la sua profondità d'animo. Ero lì da circa un anno, ma non ero riuscito a trovare una strada. Quando l'ho incontrata è stata un colpo di fulmine. Esteticamente mi ha attirato subito, poi ho conosciuto anche il suo lato sensibile e premuroso", ha raccontato Alessio. "A me è piaciuto subito, ma volevo fosse lui a fare il primo passo. Volevo piacergli, poi mi ha chiesto il numero e da allora è stato un turbinio di emozioni belle e brutte", ha svelato Claudia. E ha poi precisato: "Brutte quando ci siamo allontananti. Ringrazio Maria De Filippi, che ci ha sempre capiti".

Il bacio in studio e la dichiarazione di Alessio

Il momento di svolta, ha raccontato Alessio, è arrivato quando ha deciso di baciarla durante un ballo fatto nello studio di Uomini e Donne: "Quel momento è stata la fine delle nostre discussioni, ha dato il via al nostro rapporto e ci ha fatto avvicinare tantissimo". Anche Claudia la vede allo stesso modo: "In quel momento non ci abbiamo capito nulla, eravamo in una bolla, solo dopo ci siamo resi conto di dove eravamo". L'ex Cavaliere ha capito che era Claudia la donna con cui voleva stare dopo un periodo di lontananza: "Da quando ci siamo allontananti e c'è stata anche la pausa natalizia del programma, ho iniziato a sentire la sua mancanza, non ci sentivamo nemmeno. Quando sono tornato in studio, ho preso in mano la situazione, come mi ha consigliato Maria, mi sono esposto". Adesso i due sognano una famiglia insieme: "Desidero una famiglia, con lei credo sia arrivato il momento giusto".