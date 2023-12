Rebecca Staffelli: “Sento i pregiudizi per il mio cognome. Alessandro? La proposta un anno fa” Ospite di Verissimo nella puntata del 9 dicembre, Rebecca Staffelli si è raccontata: dall’attuale esperienza al Grande Fratello come inviata social, al legame con i genitori Valerio Staffelli e Matilde Zarcone, fino al legame con il fidanzato Alessandro Basile.

Rebecca Staffelli si è raccontata nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata del 9 dicembre. Oggi inviata social del Grande Fratello, figlia dello storico inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, la 27enne ha parlato della sua famiglia e del suo lavoro, oltre che dell'amore per il fidanzato Alessandro Basile.

Il rapporto con i genitori Valerio Staffelli e Matilde Zarcone

Rebecca Staffelli ha un legame fortissimo con i genitori, Valerio Staffelli e Matilde Zarcone. Sua madre e suo padre sono sposati da quasi 30 anni e, per lei, sono un esempio di amore forte e duraturo: "Sono il mio esempio di vita in tutto e per tutto. Mi hanno insegnato il sacrificio, il valore dei soldi. Sono sempre stati presenti, simpatici e giocosi, ma anche educativi. Siamo sempre stati una famiglia molto unita".

L'attuale opinionista del Grande Fratello ha poi parlato dei pregiudizi contro cui si trova a dover fare i conti per via del suo cognome: "Sento le critiche, è normale, però conosco il mio percorso. Capisco che è difficile allontanarli, ma credo che prima di giudicare una persona la si debba conoscere". I suo genitori sono sempre stati orgogliosi di lei e dei scafirici che ha fatto per arrivare dove è ora: "Sono felicissimi, sanno che c'è stata una scalata di piccoli passi per arrivare a grandi soddisfazioni".

L'amore con il fidanzato Alessandro Basile e la proposta di matrimonio

Da 6 anni, Rebecca Staffelli è fidanzata con Alessandro Basile. "È il mio compagno di vita, il mio tutto", ha detto la 27enne emozionata. L'imprenditore pugliese, 40 anni, le ha fatto la proposta di matrimonio qualche anno fa, anche se ancora non sono convolati a nozze per via della pandemia. L'inviata social del GF ha raccontato il momento in cui lui le ha chiesto di sposarla:

È stata molto intima. Eravamo a casa da soli, non mi sono accorta di nulla finché non l'ho visto bendarmi con un calzino preso dallo stendino. Ha fatto finta di leggermi una lettera, ma non capivo dove volesse andare a parare. Poi mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto se volevo sposarlo. Poi è arrivata la pandemia e abbiamo rimandato. Abbiamo detto ‘quando ci andrà', quando avremo quel desiderio in un mese riorganizzeremo tutto.

La denuncia al trapper Mr Rizzus

Rebecca Staffelli, nell'aprile del 2022. ha denunciato per diffamazione il trapper Mr Rizzus per via di una canzone sessista dove compariva il suo nome in alcune frasi. Una vicenda che ha portato la 25enne a cambiare casa perché preoccupata per la sua incolumità. Con Silvia Toffanin, ha preferito non affrontare l'argomento per via di un processo ancora in corso:

È tuttora una parentesi della mia vita molto triste, pesante. Te ne vorrei parlare , però in questo momento sto affrontando il processo. Torno volentieri a parlarne magari quando il processo si concluderà.