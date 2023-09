Chi è Alessandro Basile, il fidanzato di Rebecca Staffelli del Grande Fratello 2023/24 Alessandro Basile è un imprenditore pugliese, ha 40 anni e lavora nel mondo della musica e del social media management. È il fidanzato di Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia e da quest’anno inviata social al Grande Fratello 2023/24.

A cura di Sara Leombruno

Alessandro Basile è il fidanzato di Rebecca Staffelli, la nuova inviata social del Grande Fratello 2023/24: la figlia di Valerio Staffelli e Matilde Zarconi rimpiazzerà Giulia Salemi nel valutare le reazioni del pubblico sui social e mostrare i trend che si sviluppano durante la serata. Basile è un imprenditore pugliese classe '83 (tra i due ci sono 15 anni di differenza), e sta insieme a Rebecca dal 2018. Molti lo ricorderanno per la sua esperienza Uomini e Donne, a cui partecipò come corteggiatore durante il trono di Ludovica Valli.

Chi è Alessandro Basile, il fidanzato di Rebecca Staffelli

Alessandro Basile nasce il 23 novembre 1983 a Taranto, in Puglia. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per studio. Ha due lauree: la prima in Marketing e la seconda in Fashion Management. Dopo l'università, si trasferisce per sei mesi a Londra, dove ha l'opportunità di lavorare per Stella McCartney, stilista e figlia di Paul McCartney. Tornato in Italia, si dedica al mondo della musica – da sempre una sua grande passione – e comincia a lavorare sia come deejay che come produttore. Come riporta nella biografia del suo profilo Instagram, sul quale vanta più di 80mila followers, è a capo di un'agenzia di social media chiamata "2COOL Management". Prima del debutto al Gf di Rebecca, Alessandro aveva sorpreso la fidanzata con una dedica social: "Amore mio, sono stato il primo a credere in te e l'ultimo che smetterà a farlo. Sei arte, il resto lo sai già", aveva scritto.

Alessandro e l'esperienza a Uomini e Donne

Molti ricorderanno Alessandro Basile anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne, in cui nel 2015 ricoprì il ruolo di corteggiatore durante il trono di Rossella Intellicato e Ludovica Valli. Al termine dell'esperienza, però, non si fidanzò con nessuna delle due, ma frequentò una delle corteggiatrici del programma, Laura Molina. Alessandro e Rebecca si conoscono dal 2018: tra i due fu subito amore, e da allora non si sono più separati.

La proposta di nozze a Rebecca Staffelli

Più di una volta la coppia ha rivelato l'intenzione di sposarsi in una cerimonia curata e non tradizionale. Alessandro, in realtà, ha già chiesto la mano di Rebecca, e le nozze potrebbero quindi celebrarsi già il prossimo anno. Ad annunciare il lieto evento fu proprio la 25enne con un post su Instagram: "Ho detto sì", scrisse nel 2020 a corredo della foto in cui mostrava l'anello regalatogli dal produttore. Dopo qualche giorno rivelò altri dettagli sul futuro ricevimento: