Rebecca Staffelli pronta per il GF, la dedica del fidanzato Alessandro Basile: “Sei arte” Alessandro Basile, ex volto di Uomini e Donne, augura buona fortuna alla fidanzata Rebecca Staffelli pronta per iniziare una nuova avventura come inviata social del GF 2023/24. “Sono stato il primo a credere in te”, la dedica social.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rebecca Staffelli è pronta ad immergersi in una nuova avventura come "inviata social" del Grande Fratello 2023/2024. Manca meno di un'ora all'inizio della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che vedrà tantissime novità. La prima riguarda senz'altro il cast: nella casa di Cinecittà ci saranno sia concorrenti Vip che Nip, inoltre il commento dalla poltrona d'opinionista quest'anno è affidato a Cesara Buonamici, volto storico del TG5. Sembrerebbe essere tutto pronto: a pochi minuti dall'accensione delle luci nella casa, nel camerino della Staffelli c'è anche Alessandro Basile, il fidanzato che pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo social per farle una dedica.

La dedica di Alessandro Basile per Rebecca Staffelli

"Amore mio, sono stato il primo a credere in te e l'ultimo che smetterà a farlo. Sei arte, il resto lo sai già": con queste parole Alessandro Basile ha augurato buona fortuna alla sua fidanzata, Rebecca Staffelli, nuova inviata social del Grande Fratello. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne che vive una storia d'amore con la giovane, classe '98, da circa 5 anni, si trova nel camerino con lei. Su Instagram, tra le stories, ha aggiunto anche una foto dei preparativi per la puntata.

Chi è Alessandro Basile, il fidanzato dell'inviata social del GF

Alessandro Basile, classe 1983, di Taranto, è un volto conosciuto al piccolo schermo: partecipò come corteggiatore a Uomini e Donne nel 2015, programma nel quale venne conteso tra Rossella Intellicato e Ludovica Valli. Ha conosciuto Rebecca Staffelli più di cinque anni fa: dal 2018 vivono un'intensa storia d'amore che presto desiderano coronare con il matrimonio. Nel 2020 lui le ha infatti chiesto di sposarla, ma la pandemia avrebbe rallentato l'organizzazione delle nozze che, visti i fatti, sarebbero dunque state rimandate.