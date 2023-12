Rebecca Staffelli svela cosa fa prima della diretta del Grande Fratello: “Prego perché credo in Dio” Rebecca Staffelli, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello. Poi, ha parlato della sua vita privata: “Matrimonio con Alessandro Basile? Ci amiamo tantissimo, tra i miei sogni c’è quello di mettere su famiglia con lui e diventare una giovane mamma”.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Rebecca Staffelli si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Giusy Cascio per Tv, Sorrisi e Canzoni. La venticinquenne ha parlato della sua prima importante esperienza televisiva, quella del Grande Fratello al fianco di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici: "È la prima esperienza in un programma tv con un ruolo tutto mio e l’entusiasmo cresce di puntata in puntata. Il reality è come un grande romanzo popolare in cui si raccontano tante storie. E questa cosa mi affascina al cento per cento".

Rebecca Staffelli racconta i retroscena del Grande Fratello

Rebecca Staffelli ha raccontato di non perdersi neanche una riunione con gli autori, perché ritiene fondamentale il confronto costante. Quanto ai concorrenti che al momento sono più seguiti non ha dubbi: "Il podio assoluto ora vede protagonisti Mirko, Perla e Greta. Ma l’attenzione si sposta a fasi. Per esempio, sono state seguitissime anche le dinamiche tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi". Alfonso Signorini le ha consigliato di essere se stessa. La venticinquenne, figlia di Valerio Staffelli e Matilde Zarcone, ha svelato cosa fa prima e dopo la diretta:

Prima di entrare in studio dico una preghiera. Credo in Dio e nelle energie: nelle buone vibrazioni che mi trasmettono il mio staff e il pubblico a casa. Dopo la diretta mangio.

Rebecca Staffelli e l'amore per il fidanzato Alessandro Basile

Rebecca Staffelli è cresciuta con dei genitori che lavoravano in tv: Valerio Staffelli a Striscia la Notizia e Matilde Zarcone, showgirl a Buona Domenica. Sin da subito ha capito che avrebbe percorso gli stessi passi: "Ho iniziato a cantare, ballare, suonare la chitarra e a studiare recitazione. I miei genitori mi hanno sempre incoraggiato. Mi hanno anche messo in guardia sulle difficoltà del settore, raccomandandosi: ‘Studia, studia, studia. Vai avanti e credici'". Rebecca Staffelli lavora anche in radio, conduce il programma 105 Night Express su Radio 105:

Merito del mio fidanzato Alessandro Basile, che è anche il mio manager. Tre anni fa, visto che non sto zitta un attimo, mi ha detto: “Come ti si spegne? Sei una radiolina!”. Da lì è nata l’idea di provare a fare radio. La musica è la mia passione: mi accompagna da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Se mi immagino con l'abito bianco? Con Alessandro ci amiamo tantissimo. E tra i miei sogni c’è quello di mettere su famiglia con lui e diventare una giovane mamma.