Kumo avrebbe tradito la fidanzata con Giulia Stabile, gli indizi social del nuovo gossip ad Amici

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 23 non sembra esserci pace. Dopo l'abbandono di Mew e Matthew per motivi personali, si fa strada un gossip che riguarderebbe Kumo. La fidanzata del ballerino, Alessia Erba, ha pubblicato una storia Instagram in cui parla di "corna" e subito dopo ha smesso di seguire sui social Giulia Stabile, ex compagna di Sangiovanni. Che sia in corso (o ci sia stato) un triangolo?

Kumo avrebbe tradito la fidanzata con Giulia Stabile: il gossip

A far pensare che Kumo abbia tradito la fidanzata Alessia Erba con Giulia Stabile sono alcuni indizi social. In particolare, una storia Instagram che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo, in cui si legge: "Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”. Una frase ambigua, che sembra lasciare intendere un tradimento. A questo si aggiungere il fatto che la fidanzata di Kumo ha smesso di seguire sui social la ballerina. Per quale motivo? É davvero successo qualcosa tra loro? Al momento si tratta solo di una indiscrezione, che non ha trovato conferma nei diretti interessati. Nel frattempo, Kumo e Giulia Stabile continuano a ballare insieme nel talent, lui come allievo e lei come professionista, formando una coppia artistica.

Sangiovanni e la canzone sulla ex Giulia a Sanremo

Sangiovanni porterà a Sanrmeo 2024 un brano dal titolo Finiscimi, che è una lettera d'amore a Giulia Stabile, con la quale l'amore è arrivato al capolinea ormai da tempo. Un testo diverso da Farfalle, con cui si è fatto conoscere dal pubblico sul palco dell'Ariston, ma profondo e che racconta una parte della sua vita, anche se non è del tutto autobiografico. Una frase del brano in questione parla di "mancanza di rispetto" e del fatto di essersi sentito perso, senza entrare però nei dettagli. Che sia un modo per parlare di tradimento e rimettere quindi insieme i pezzi?