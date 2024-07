video suggerito

Alessandra Celentano ritrova le sue ex allieve di Amici Isobel, Giulia e Carola: “Nipotine adorate” Alessandra Celentano ha condiviso una foto con le sue ex allieve di Amici con le quali si è divertita a fare un tuffo in piscina. “Nipotine adorate” le ha definite nel post divenuto virale in poco tempo: nell’immagine sorride accanto a Isobel Kinnear, Giulia Stabile e Carola Puddu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alessandra Celentano ha ritrovato le sue ex allieve di Amici e con loro, ieri, ha scattato un selfie divenuto in poco tempo virale. L'insegnante di danza del talent show più famoso d'Italia era con Isobel Kinnear, Giulia Stabile e Carola Puddu, ballerine che hanno partecipato a edizioni diverse tra loro ma unite dalla stessa passione per la danza. A Desenzano del Garda, dove si sono ‘taggate', hanno trascorso una giornata di relax insieme alla loro "nonnina" dopo l'evento organizzato da Kledi.

La foto di Alessandra Celentano con le ex allieve

"Nonnina e nipotine adorate!" ha scritto Alessandra Celentano su Instagram a corredo di una foto che la ritrae con le sue ex allieve di Amici, oggi affermate ballerine. Carola Puddu, Isobel Kinnear e Giulia Stabile hanno commentato il post con cuori e messaggi di affetto. "Love you nonnina" ha scritto la ballerina australiana, oggi professionista nella scuola di Maria de Filippi.

Si sono ritrovate in occasione di un evento organizzato da Kledi, ballerino e coreografo nonché ex volto di Amici. Anche Rudy Zerbi, infatti, ha partecipato e ha aggiornato il suo profilo Instagram con una foto di gruppo con tanti volti noti e storici del programma. In foto anche Anbeta e Alessio Gaudino.

Il rapporto tra Alessandra Celentano e i suoi allievi

È spesso stata la maestra più discussa, ma il suo scopo è sempre stato insegnare qualcosa ai suoi allievi. Alessandra Celentano lo scorso maggio, in un'intervista per TvBlog, raccontò di non avere mai dubbi su "ciò che faccio e ciò che dico, è verità, onestà, chiarezza". "Se mi ferisce chi mi definisce "stro*** e cattiva"? No. Non giro intorno alle cose. È molto peggio chi vuole indorare la pillola. Preferisco non prendere in giro i ragazzi e dire le cose come stanno, in maniera chiara e diretta, anche se so che posso essere tacciata per str***a e cattiva" disse. Il talent è un progetto che continua ad entusiasmarla, per questo motivo non ha mai preso in considerazione l'idea di abbandonarlo.