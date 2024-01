Edo De Laurentiis si sposa, la proposta del vice presidente del Napoli a Terry Mendozza Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha chiesto alla fidanzata Terry Mendozza di sposarlo. La proposta è avvenuta in presenza di una ristretta cerchia di amici, in un locale di Napoli, con tanto di fuochi d’artificio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Edo De Laurentiis, terzo figlio del produttore cinematografico nonché presidente del Napoli, Luigi De Laurentiis, si sposa. La proposta di matrimonio alla fidanzata Terry Mendozza è arrivata in una fredda sera di gennaio, con tanto di fuochi d'artificio, in presenza di un ristretto gruppo di amici che hanno documentato il momento su Instagram.

La proposta di matrimonio

A pochi giorni dal suo 39esimo compleanno, che cade l'8 febbraio, Edoardo De Laurentiis ha deciso che fosse arrivato il momento di convolare a nozze con la sua dolce metà e, quindi, era necessario organizzare un proposta che fosse degna del sentimento che nutre nei confronti di Terry Mendozza, sua compagna ormai da due anni. Il romantico momento si è consumato nella nottata del 24 gennaio, quando i due dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni amici in un locale di Napoli, si sono promessi amore, con tanto di consegna di un anello a suggellare il tutto.

Per concludere, poi, non sono mancati dei fuochi d'artificio in strada, al cui spettacolo i promessi sposi hanno assistito stretti l'uno nella braccia dell'altro. La storia d'amore tra i due sarebbe iniziata due anni fa, ma solo l'anno scorso, a qualche mese dalla vittoria del terzo Scudetto del Napoli, il vicepresidente della squadra aveva ufficializzato la relazione attraverso un aggiornamento su Facebook in cui si diceva: "Fidanzato ufficialmente con Terry Mendozza".

Chi è Terry Mendozza

Terry Mendozza è un nome che non è sconosciuto a chi si è imbattuto nelle emittenti televisive campane, dove la bella futura sposa ha lavorato per qualche tempo, non disegnando anche impieghi da modella. Attualmente, però, ha cambiato totalmente strada, diventando psicologa e anche imprenditrice. Come si legge sul suo profilo Instagram, infatti, lavora anche nel settore dell'accoglienza e del turismo, in uno dei posti più suggestivi di Napoli.

Edo De Laurentiis e Terry Menozza fonte Instagram