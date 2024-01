Laura Carafoli di Discovery: “Fazio la nostra star. Abbiamo proposto a De Filippi un canale tutto suo” La responsabile dei contenuti e delle produzioni locali di Discovery Warner in un’intervista rilasciata a Gente: “Oltre a Maria De Filippi, sogno Antonella Clerici e Federica Sciarelli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Laura Carafoli, manager di Warner Bros – Discovery, ha parlato del futuro del broadcaster televisivo. In un'intervista rilasciata a Maria Elena Barnabi per il settimanale Gente ha commentato lo straordinario successo di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio e ha svelato il desiderio di fare salire a bordo anche Maria De Filippi, Antonella Clerici e Federica Sciarelli. Ecco quanto ha dichiarato.

Discovery sogna Maria De Filippi, Antonella Clerici e Federica Sciarelli

Laura Carafoli ha spiegato che la conduttrice che più sogna di vedere a Discovery è Maria De Filippi. In passato, le avevano fatto un'offerta. Ancora oggi, le porte sono aperte per lei:

Ne sono innamorata, è il mio sogno proibito. Le avevamo fatto un'offerta seria sei anni fa, gli americani erano con noi. Lei all'ultimo ha detto: "No, grazie!". Fedele Confalonieri all'epoca disse che li avevamo costretti a tirare fuori un sacco di soldi in più per farla rimanere. Peccato, era un progettone. Le avevamo proposto un canale tutto suo, come fa la grande Oprah Winfrey in America, che è sempre nostra. L'offerta è ancora valida, i portoni sono sempre aperti per Maria.

Poi, ha svelato altri nomi a cui sarebbe interessata: "Barbara D'Urso? Mai dire mai. Antonella Clerici la adoro, la seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera. Ha compiuto 60 anni: mi piace che sia una donna adulta e così vitale. Il mio programma preferito, fuori dal mio mondo e a parte quelli di Maria, è The Voice. Un altro sogno proibito? Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto?, un programma bellissimo, che parla alle donne, un altro brand imbattibile".

Lo straordinario successo di Fabio Fazio

Laura Carafoli, poi, ha commentato con grande entusiasmo gli straordinari risultati di Che tempo che fa, programma domenicale condotto da Fabio Fazio sul Nove: "Ogni lunedì mattina, quando arrivano gli ascolti, stappiamo champagne. La nostra chat esplode. Io la doppia cifra (si riferisce alla share, ndr) non l'avevo mai vista. E pensavo che sarei morta senza vederla. E invece". E ha concluso:

Da ottobre, da quando c'è Fazio, il gruppo è cresciuto del 17%, il Nove del 52% in prima serata. Sono numeri pazzeschi, in America hanno sgranato gli occhi. Fortuna o bravura? Direi più lavoro di squadra.

Il contratto durerà quattro anni: "Quattro anni di tranquillità per noi e per lui, che forse aveva vissuto l'ultimo periodo in Rai con un po' di difficoltà. Qui è la nostra star: Fazio, oltre a essere uno che la tv generalista la conosce, incarna i nostri valori. È un brand vero e proprio. E le persone lo hanno seguito da noi. Fino a cinque anni fa non sarebbe successo".