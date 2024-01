L’ad Rai: “Stiamo lavorando a un progetto con Fiorello e Amadeus” Roberto Sergio, ad Rai, interviene in diretta Instagram con Fiorello e conferma un programma a due con Amadeus per il prossimo futuro: “Hai presente Attenti a quei due?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo Sanremo 2024, ci sarà un nuovo programma con Amadeus e Fiorello. Almeno stando alle anticipazioni dell'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. In una diretta Instagram proprio con Fiorello, l'ad lancia lo spoiler: "Ho incontrato Ama e stiamo lavorando sul progetto. Ti ricordi "Attenti a quei due"? Era un telefilm". Fiorello lo ferma: "Non devi dire tutto". Il Festival di Sanremo 2024, che comincerà il 6 febbraio, sarà probabilmente l'ultimo di Amadeus. Questa anticipazione, in qualche modo, lo lascia pensare sebbene sussista ancora una speranza, una possibilità affinché Amadeus possa convincersi a farne ancora un altro dopo il quinto di fila.

Un nuovo format con Amadeus e Fiorello dopo Sanremo 2024

Questa anticipazione che Roberto Sergio ha fatto nel corso della diretta Instagram con Fiorello confermerebbe quindi un futuro in Rai solido sia per Amadeus che per il mattatore della fascia del mattino di Rai2. Una conduzione a due, tra l'altro, porterebbe nuovo spazio per entrambi e garantirebbe una sorta di buonuscita per Amadeus dal Festival di Sanremo. C'è molto poco da immaginare, sono solo parole buttate lì, quasi per scherzo, ma è lecito immaginare che questo nuovo programma a due (ottimo come titolo provvisorio "Attenti a quei due", vecchio ma evocativo) possa occupare la prima serata di Rai1. Fiorello, per esempio, manca alla fascia oraria più prestigiosa della Rai dal 2011 quando con Il più grande spettacolo dopo il weekend riuscì a portare il lunedì su Rai1 più di 13 milioni di telespettatori superando il 50% di share.

Le altre rivelazioni di Roberto Sergio

In diretta con Fiorello, l'amministratore delegato Roberto Sergio ha fatto anche altre "rivelazioni". La più importante, probabilmente, è il ritorno di Piero Chiambretti su Rai3, dove aveva mosso i primi passi nella tv generalista. Ancora un passaggio su Fabio Fazio e la rivelazione di Fiorello: "Sono grandi amici lui e Sergio". E Roberto Sergio conferma: "Io purtroppo non avevo più Fazio in Rai quando sono arrivato, non ho potuto nemmeno provare a tenerlo".