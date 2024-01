Mauro Corona choc su Aurelio De Laurentiis: “Mi ha querelato, ora lascerò la tv” Mauro Corona ha fatto il suo annuncio tra il serio e il faceto, come di consueto: “De Laurentiis mi ha querelato, medito di lasciare la tv”. La reazione di Bianca Berlinguer: “Io non ne so niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel corso dell'ultima puntata di È sempre Cartabianca c'è stato un colpo di scena che ha riguardato Mauro Corona. Lo scrittore e opinionista storico dei programmi di Bianca Berlinguer ha rivelato un dettaglio personale che ha riguardato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Mi ha querelato". E adesso Mauro Corona starebbe riflettendo sul da farsi: "Forse lascio la televisione".

Le parole di Mauro Corona

Mauro Corona ha fatto il suo annuncio tra il serio e il faceto, come di consueto: “De Laurentiis mi ha querelato, medito di lasciare la tv, con delusione e amarezza". Ma vediamo nel dettaglio cosa sarebbe successo:

Io tifo per il Milan ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho festeggiato. Scopro che il patron del Napoli, De Laurentiis, ci ha denunciato entrambi, me e lei. Mi ha chiamato l'avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in tribunale. Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella. Non so nemmeno che cosa ho fatto. In passato ammiravo quest'uomo perché l'ho sentito inveire contro un giornalista. Speravo mi sfidasse a duello, invece… Continuerò a simpatizzare per il Napoli, ma ci sono rimasto male. Medito di andarmene via dalla tv.

Uno sfogo ma anche una provocazione

Quello di Mauro Corona è chiaramente uno sfogo amaro ma anche una provocazione. Siamo abbastanza certi che non lascerà mai la televisione, ma comunque ha voluto dire la sua, evidentemente amareggiato per la situazione che si è venuta a creare: “È triste andare a dormire pensando a cosa dire o non dire perché si rischia una querela. Io sono un uomo onesto ma irruento, comincio a essere stanco e amareggiato di dover centellinare ogni parola. Sono molto a rischio, vediamo di finire quest'anno e poi vediamo". Bianca Berlinguer poi ha precisato: "Mauro, io non ne so niente".