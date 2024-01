A che ora vedere la Messa di Capodanno oggi in tv con Papa Francesco: orario e canale La tradizionale Santa Messa di Capodanno 2024 sarà presieduta da Papa Francesco presso la Basilica di San Pietro. Il rito religioso avrà inizio alle ore 10 e sarà possibile seguirlo sia in TV che in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Dove vedere la Messa di Capodanno 2024 di Papa Francesco in tv e streaming

Lunedì 1 gennaio, si terrà la tradizionale Santa Messa di Capodanno 2024 presso la Basilica di San Pietro. A celebrarla sarà Papa Francesco. La cerimonia religiosa andrà in onda in tv e in streaming a partire dalle ore 09:50. Sarà possibile assistere al rito su diversi canali TV: Rai1, Canale5 e Tv2000. Ecco tutte le informazioni su come seguire la Santa Messa di Capodanno 2024 in diretta tv e in streaming. Tutti gli appuntamenti con il rito religioso presieduto da Papa Francesco.

A che ora e dove vedere la Messa con Papa Francesco il 1º gennaio 2024 in tv

Per assistere alla Santa Messa di Capodanno 2024, lunedì 1 gennaio, ci sono diverse opzioni. Si potrà seguire il rito religioso che dà inizio al nuovo anno su Rai1, su Canale5 e su Tv2000. Su Rai1, la diretta avrà inizio a partire dalle ore 09:50 e si protrarrà fino alle ore 11:20. La diretta della Messa per la Giornata Mondiale della Pace sarà a cura del Tg1 e Rai Vaticano con la telecronaca di Enrico Bona e la regia di Stefano Brasile. Su Canale5, la diretta della Santa Messa di Capodanno andrà in onda dalle ore 10:00 alle ore 11:25. Per quanto riguarda la programmazione di Tv2000, infine, la diretta della Santa Messa presieduta da Papa Francesco sarà trasmessa a partire dalle ore 10:00. Alle ore 12:00 l'Angelus recitato da Papa Francesco.

Come vedere la messa di Capodanno 2024 in streaming

Si potrà assistere alla Santa Messa di Capodanno 2024 presieduta da Papa Francesco anche in streaming. Le opzioni sono diverse. Ci si può collegare a Raiplay, piattaforma in streaming Rai, per assistere alla diretta di Rai1 da pc e tablet. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta di Canale5 su MediasetInfinity. Il rito religioso sarà disponibile in streaming anche sul canale YouTube Vatican News e sulla relativa pagina Facebook.