video suggerito

Michelle Comi: “Potrei fare un figlio solo quando calerà il mio successo, così lo butto sui social” Michelle Comi ha fatto nuovamente parlare di sé. La creator di OnlyFans ha parlato della maternità e dopo aver attaccato chi mette al mondo dei figli senza “averne la possibilità”, aggiunge che lei potrebbe farne solo se calasse il suo hype. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

170 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Comi, creator di OnlyFans ormai notissima per il suo lussuoso stile di vita, ha nuovamente fatto parlare di sé per alcune affermazioni in merito alla maternità, che hanno destato non poche polemiche. La ragazza ha dichiarato, infatti, che potrebbe pensare di fare un figlio solo nel momento in cui il suo successo e la sua notorietà fossero in calo. Che fosse una critica, nemmeno troppo velata, a qualche personaggio noto, oppure una vera e propria provocazione, le sue parole hanno comunque fatto scalpore.

Michelle Comi e la polemica sui figli "buttati sui social"

Ospite in un podcast i cui contenuti sono condivisi anche sui social, Michelle Comi ha espresso il suo parere in merito all'idea di diventare madre per poi mostrare costantemente la vita del proprio bambino sui social. Secondo la creator, infatti, ci sarebbe anche un momento preciso in cui mettere al mondo un bambino, nell'ottica di chi lavora con i social:

Potrei fare dei figli quando scendo di hype così li butto sui social. Come fa quella tiktoker che ha fatto un bambino… Lo tira fuori per fare i like e lo piazza dai nonni. Oppure quella influencer che ha fatto un bambino.

Non è ben chiaro se, in fin dei conti, sia una critica nei confronti di chi adotta questo comportamento, oppure un'ipotesi da valutare qualora davvero dovesse rendersi conto di aver perso interesse agli occhi del suo pubblico.

Quando Michelle Comi aveva già parlato della maternità

Già qualche settimana fa la creator aveva parlato della maternità, criticando chi mette al mondo un bambino pur non potendo garantirgli una vita agiata: "Non potete permettervi la tata, le vacanze, una scuola privata… Poi vi separate tutti perché siete schizzati", da qui poi l'attacco vero e proprio e anche il paragone piuttosto azzardato: "I figli vanno fatti se si vogliono e se si ha la possibilità. Io quando mi sento sola mi faccio compare una nuova Prada. Quando ho voglia la tiro fuori e quando non ne ho più voglia la rimetto nell’armadio".