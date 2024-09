Paola Caruso in lacrime per il figlio di 5 anni: “Danno permanente, non riesce a esprimere il suo disagio”

video suggerito

Paola Caruso è ospite di Verissimo. La showgirl, durante la puntata di sabato 28 settembre, aggiorna Silvia Toffanin sulle novità riguardanti lo salute di suo figlio Michele, che nel 2022 aveva subito una lesione del nervo sciatico in seguito ad un'iniezione effettuata nel corso di una vacanza in Egitto.

Paola Caruso: "L'operazione a mio figlio non ha funzionato"

A due anni dalla puntura sbagliata ai danni di suo figlio Michele, Paola Caruso racconta come stanno affrontando la situazione: "L'operazione non ha migliorato la situazione, ha sbloccato il nervo ma era troppo danneggiato. Non è stato risolutivo. Il nervo è stato talmente danneggiato che l'operazione non ha avuto la funzione che avrebbe dovuto avere". E sul suo bambino, rivela:

La sta vivendo male. Non è nato con questo problema, lui correva, saltava, faceva una vita normale. A cinque anni non ti sai spiegare perché. A livello psicologico è davvero dura per lui, ha un grosso disagio interiore che non sa esprimere. All'inizio chiedeva quando avrebbe tolto il tutore, che odia. Adesso è un anno che non mi chiede più di toglierlo.

I medici oltreoceano non le hanno dato molto speranze: "Il danno è stato troppo forte, ormai il danno è permanente te e ad oggi oggi non c'è una tecnica che può recuperare la gambina di mio figlio". A Silvia Toffanin, emozionata dalle parole di Paola, confessa di essere crollata come madre e che l'unica possibilità è un'operazione che potrebbe permettere a suo figlio di camminare. "La sua gamba e il suo piede non cresceranno – continua – Dopo questo intervento dovrebbe stare fermo per tre mesi. È un incubo da cui io e lui non ci sveglieremo mai".

"Ho trovato l'amore nel momento più buio"

A starle accanto in questi due anni Gianmarco, compagno a cui ha aperto il suo cuore: "È entrato nella nostra vita nel momento più buio. Da sola non ce l'avrei fatta, anche Michele aveva bisogno di una figura maschile che gli desse una sicurezza che io non potevo dargli. In questi anni mi sono indebolita". E sulle critiche ricevute sui social, sottolinea: "Se pubblico una foto in costume mi dicono che sono malata, che sono troppo magra. Il dolore ti cambia, ti trasforma. Non auguro a nessuna mamma di passare quello che sto passando io".