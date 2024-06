video suggerito

Paola Caruso risponde a chi critica il suo aspetto fisico: “Sono dimagrita perché il dolore ti cambia” “Troppo magra, eri più bella prima”. Paola Caruso è stata attaccata sui social da alcuni utenti per via del suo aspetto fisico. La showgirl, ex bonas di Avanti un altro, ha deciso di rispondere: “Sono dimagrita, è vero. Sia per scelta sia perché il dolore ti cambia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paola Caruso criticata sui social per il suo aspetto fisico. La showgirl, ex bonas del programma Avanti un altro, è stata pesa di mira perché ritenuta eccessivamente magra. Diversi i commenti sotto il suo ultimo post, che sottolineano come il suo corpo sia cambiato. "Sono dimagrita, si è vero", ha deciso di rispondere la diretta interessata.

"Troppo magra", i commenti sotto l'ultimo post di Paola Caruso

La showgirl ha condiviso su Instagram alcuni scatti di un pomeriggio passato a Milano con il figlio Michele che, dopo un periodo difficile, oggi sta molto meglio. Si tratta di foto che la ritraggono seduta su una panchina o in piedi davanti alla fotocamera del telefono, circondata da alcune siepi. "Troppo magra, sembri anoressica", ha scritto un follower sotto il suo ultimo post, sottolineando come il corpo della showgirl sia cambiato rispetto al passato. "Era bella quando aveva dei chili in più", ha aggiunto un altro. E poi ancora: "Metti su un po' di chili, non sembri nemmeno tu".

La risposta di Paola Caruso

Con una storia su Instagram, Paola Caruso ha deciso di rispondere a tutti i commenti negativi ricevuti per il suo aspetto fisico e ringraziare invece chi le ha rivolto parole di affetto: "Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono". La showgirl ha poi ammesso di essere dimagrita dopo aver attraversato un periodo non facile, da cui sembra essere ora uscita:

Sono dimagrita, si è vero… sia per scelta sia perché il dolore ti cambia, è la cruda verità. Ti logora l'anima e il corpo è lo specchio dell'anima. Ora sembra che il Cielo mi stia donando un po' di felicità, gioia e amore.