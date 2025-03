Michelle Hunziker vola alle Maldive: quanto costa dormire nel resort in mezzo al mare

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker è partita per le Maldive. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti della partenza insieme alle sue figlie, Sole e Celeste, per poi mostrare sui suoi social l'arrivo ad Athuruga sull'atollo di Ari, uno dei più frequentati delle Maldive. Solo pochi mesi fa era partita per la Lapponia con le figlie, per ammirare l'aurora boreale. Stavolta, invece, madre e figlie si sono dirette verso il paradiso terrestre dove Hunziker si sta godendo qualche giorno di relax : a maggio la conduttrice a maggio sarà impegnata con l'Eurovision, che quest'anno sarà ospitato da Basilea, in Svizzera, Paese d'origine di Hunziker.

Quanto costa soggiornare ad Athuruga

Michelle Hunziker ha scelto l'atollo di Athuruga per la vacanza con gli amici e le figlie. Per il suo soggiorno la conduttrice ha scelto il Diamonds Athuruga, un resort cinque stelle super lussuoso e affacciato sulle acque cristalline delle Maldive. "Abbiamo colonizzato l'isola! Siamo 16 amici! Grateful", ha scritto la conduttrice mostrando la spiaggia paradisiaca.

La struttura presenta diverse tipologie di camere dalle suite alle ville affacciate sull'acqua oppure sulla spiaggia. La water villa costa 834 euro a notte, ha un accesso diretto al mare e ospita fino a quattro persone. La Junior suite, invece, ha l'accesso diretto alla spiaggia, una grande veranda privata con poltrone e la doccia all'aperto: una notte costa 610 euro. La Two Bedroom water villa, invece, si trova alla fine del pontile e ha due camere doppie con Jacuzzi. La Beach Villa, infine, si affaccia sulla spiaggia e costa 517 euro a notte.