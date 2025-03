Il dolce messaggio di auguri di Michelle Hunziker per la figlia: “La cucciola di casa compie 10 anni”

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker e la figlia Celeste

Michelle Hunziker è in vacanza alle Maldive. La conduttrice, che tra pochi mesi salirà sul palco di Basilea, in Svizzera, per condurre l'Eurovisione, si è concessa una settimana di relax con amici, tra cui Ilary Blasi, e le figlie, Sole e Celeste. Le due conduttrici hanno condiviso diverse storie sui loro profili social, dove hanno raccontato la vacanza: si sono allenate insieme a pochi metri dal mare e hanno colto l'occasione di passare un po' di giorni con le rispettive figlie. Infatti, anche Ilary Blasi, che soggiorna nello stesso resort, è partita insieme al compagno Bastian Muller e alle figlie Isabel e Chanel Totti. Oggi, 8 marzo, Giornata internazionali per i Diritti delle Donne, Hunziker ha condiviso sul suo account Instagram una foto che la vede abbracciata alla sua terzogenita, Celeste, in occasione del suo compleanno, con tanto di dedica affettuosa.

La dedica di Michelle Hunziker per il compleanno di Celeste

"La cucciola di casa compie dieci anni oggi", scrive Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram. Celeste Trussardi, nata l'8 marzo 2015, è la seconda figlia nata dal matrimonio con l'imprenditore Tomaso Trussardi: la coppia insieme ha avuto anche un'altra bambina Sole, nata nell'ottobre 2013. Sui social Michelle Hunziker ha condiviso una foto in cui abbraccia Celeste, scattata in questi giorni alle Maldive.

Michelle Hunziker abbraccia la figlia Celeste

Alla dedica per il compleanno della figlia, Hunziker ha aggiunto anche un riferimento all'8 marzo, Giornata internazionale per i diritti delle donne: "L’8 Marzo oltre ad essere la data in cui è nata la mia bimba, è altresì una data per rafforzare l’impegno di tutti nel portare avanti un rinnovamento culturale, all’insegna del rispetto e dell’uguaglianza, per prevenire ogni forma di violenza. Alle mie figlie insegno ad essere indipendenti e a costruirsi un futuro tale per cui possano scegliere ogni giorno cosa fare e con chi stare nella totale libertà nel rispetto per se stesse", si legge nel post social della conduttrice.

