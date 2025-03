video suggerito

Cos’è il water sky che Michelle Hunziker ha fatto alle Maldive Michelle Hunziker non riesce proprio a fare a meno dello sport, tanto che anche alle Maldive ha trovato l’attività che fa per lei: ecco cos’è il water sky che ha provato in vacanza. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quale migliore occasione dell'inizio di marzo per concedersi una vacanza esotica? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che lo scorso weekend è volata alle Maldive, dicendo temporaneamente addio al lavoro e alle (ancora) gelide temperature italiane. Con lei ci sono una decina di amici (tra cui anche Ilary Blasi con la figlia Chanel Totti) e insieme hanno letteralmente "invaso" il resort a 5 stelle scelto per questa fuga pre-primaverile. Che si tratti di un viaggio di piacere o di una partenza legata a qualche progetto professionale, non importa, la cosa certa è che la conduttrice si sta godendo le acque cristalline dell'Oceano Indiano tra aperitivi in mare e attività adrenaliniche.

Michelle Hunziker alle Maldive si dà allo sport

Dopo essersi lasciata immortalare con un drink tra le mani nelle acque delle Maldive, Michelle Hunziker si è presa una temporanea pausa dal relax e si è data alla sua più grande passione, quella per lo sport. Neppure in vacanza riesce a star ferma e, così come succede quando fa visita alle sue tanto amate Dolomiti, anche nel resort esotico è andata alla ricerca di attività dinamiche super adrenaliniche. Questa volta niente trekking o passeggiate, ha provato il water sky, letteralmente "sci nautico", lasciandosi immortalare al motto di "Water sky in paradise" mentre, legata a uno scafo da un filo, sembra letteralmente correre sul mare turchese delle Maldive.

Michelle Hunziker prova a fare water sky

Come praticare il water sky

Cos'è lo sci nautico? Uno sport acquatico inventato nel 1928 da Ralph Samuelson che fonde sci da neve e surf. Lo "sciatore" scivola sul mare con indosso alcuni appositi sci e viene trainato da un motoscafo attraverso una corda di nylon. Per praticarlo in modo perfetto, bisogna scegliere una giornata senza vento e senza onde, visto che questi due elementi potrebbero intralciare il movimento. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, si tratta di un'attività molto faticosa che richiede non poco equilibrio: nonostante lo sciatore sfrutti la velocità della barca per "correre", è lui che deve fare forza su gambe e braccia per rimanere in piedi sull'acqua. In quanti dopo aver visto i risultati raggiunti da Michelle vogliono assolutamente provare questo originale sport?