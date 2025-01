video suggerito

Anna Tatangelo col papillon di cristalli: i look degli invitati alla festa di Michelle Hunziker Festa di compleanno in grande stile per Michelle Hunziker, che ha trascorso la serata con tutti gli amici più cari. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker e Anna Tatangelo

Michelle Hunziker ha riunito tutti gli amici per una serata spensierata di festa: la conduttrice ha compiuto 48 anni e ha organizzato un party in grande stile per l'occasione. La festa si è svolta al Savini 1867, il noto ristorante nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Tra gli ospiti tanti volti del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta, Kasia Follesa, Fabio Rovazzi, Jonathan Kashanian, Nina Zilli, per fare solo alcuni nomi. E ovviamente, non poteva mancare Aurora Ramazzotti.

Nero e sparkling al compleanno di Michelle Hunziker

La conduttrice ha festeggiato il compleanno con un video ironico e un party tra amici. Con la solita ironia che la contraddistingue, ha pubblicato un video in cui ironizza sul passare del tempo: si è calata nei panni della giovane 18enne che si faceva notare nel mondo della moda, della ragazza col pancione alle prese con la prima gravidanza.

Michelle Hunziker in The Attico e Aurora Ramazzotti in Diesel

Infine ha interpretato se stessa oggi, una donna realizzata, con una grande famiglia e tanti amici. Il messaggio è: ogni età ha la sua bellezza ed è un pezzo di storia di cui essere fieri. La serata, l'ha trascorsa con le persone care. Look sparkling per la festeggiata.

Leggi anche Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti al compleanno della madre Michelle Hunziker

Diletta Leotta

Michelle Hunziker per l'occasione ha puntato su un minidress nero impreziosito da dettaglio gioiello sul décolleté, tempestato di cristalli, una creazione The Attico. Outfit da vera party girl anche per Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti: abitino argento effetto metallico di Diesel per la 28enne.

Jonathan Kashanian, Michelle Hunziker, Anna Tatangelo

In nero Diletta Leotta, con uno scintillante choker in vista. Look black&white invece per Anna Tatangelo, con tanto di papillon di cristalli. Non ha rinunciato al cappello, l'accessorio must dei suoi trendy outfit, l'amico di vecchia data Jonathan Kashanian, che ha sfoggiato un'originale giacca con frange e ricami dorati.

Nina Zilli e Aurora Ramazzotti

Look sparkling, ma colorato, anche per Lucilla Agosti, un due pezzi composto da top a maniche lunghe e gonna aderente midi con spacco. Completo in due pezzi per Nina Zilli: bralette blu in velluto e gonna a vita alta bianca, con l'iconica maxi treccia lunghissima. Con la sua voce ha reso ancora più magica la serata, esibendosi per i presenti.

Lucilla Agosti