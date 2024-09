Giorgia Palmas festeggia il compleanno della figlia Mia con la torta di Merida la Ribelle

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Giorno di festa in casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia festeggia oggi il compleanno di Mia: loro figlia compie 4 anni e per lei hanno organizzato un party chiedendo l'aiuto di una event planning che ha pensato davvero a tutto, dalla torta agli allestimenti. Come filo conduttore hanno scelto il tema Rebel, la protagonista del famoso film d'animazione Pixar, amatissima dai bambini.

I 4 anni di Mia

La showgirl ha affidato ai social il suo messaggio di auguri per la figlia. Mia è nata nel 2020, l'anno prima che Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposassero con un rito civile (a cui nel 2022 ha fatto seguito il matrimonio religioso). La showgirl aveva già avuto una figlia, Sofia, nata il 15 luglio 2008 dall'unione con l'ex compagno Davide Bombardini.

"Quattro anni fa è iniziato tutto così e poi – ha scritto su Instagram – è stato tutto magico, una favola stupenda da raccontare. Cara Mia sei stata dal primo istante un vulcano di emozioni, d'amore, una gioia infinita. Con te, con Sofi, abbiamo iniziato il capitolo più bello della nostra Vita, quello della nostra famiglia e giorno dopo giorno abbiamo imparato a conoscerci e ad amarci follemente. Con te ogni giorno è stato una sorpresa, sei energia pura, un vero vulcano. Di sicuro una bambina con un carattere forte, particolare, acuto, speciale che rende ogni giorno nuovo. E oggi sono 4 meravigliosi anni di te. Buon compleanno Amore mio nostro infinito. Sei Vita Mia".

La torta di compleanno per la figlia di Giorgia Palmas

Che compleanno sarebbe senza una torta con le candeline da spegnere per esprimere un desiderio? Proprio la torta gigante personalizzata è il pezzo forte del party organizzato per Mia. La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini compie oggi 4 anni e dunque in famiglia è per tutti un giorno speciale, da celebrare. Per farlo in grande stile, la coppia si è rivolta al team di Il Mondo di MeG, specializzato proprio in feste per bambini e animazione. Come tema della festa è stato scelto un cartoon amatissimo dai bambini, quello che vede Merida come protagonista. Questo iconico personaggio, dalla lunga chioma rosso fuoco, è caratterizzato da un carattere estremamente forte e ribelle ed è abilissima nel tiro con l'arco. Il cartoon si intitola appunto Ribelle – The Brave. Chissà se anche la piccola Mia ha lo stesso carattere.