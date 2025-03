Federica Nargi, festa a tema Inside Out per il compleanno della figlia Beatrice

video suggerito

Festa a tema Inside Out per Beatrice: la figlia di Federica Nargi e Alessandro Matri compie 6 anni.

A cura di Giusy Dente

Federica Nargi, concorrente di Ballando con le Stelle, è riuscita con la sua passione per il ballo a coinvolgere persino il compagno, il calciatore Alessandro Matri. Quest'ultimo le ha fatto una sorpresa e ha ballato con lei nel corso della semifinale, dimostrandole così tutto il suo sostegno. I due sono una coppia affiatatissima. Stanno insieme dal 2009 e hanno due figlie: Sofia nata il 26 settembre 2016 e Beatrice nata il 16 marzo 2019. Oggi è il compleanno della secondogenita, che è stato festeggiato in grande stile.

La festa a tema Inside Out per Beatrice Matri

Beatrice Matri, nata il 16 marzo 2019, compie oggi 6 anni. I genitori le hanno organizzato una festa a tema, affidandosi per l'allestimento da Il mondo di MeG, team specializzato in animazione e party per bambini. La showgirl si era già rivolta a loro in passato: per i 4 anni di Beatrice, con una festa a tema Alice in Wonderland.

Ma Michael e Giulia sono un punto di riferimento anche per altre celebrities. I due fondatori del progetto, infatti, si sono occupati per esempio anche del compleanno di Mia, figlia di Giorgia Palmas e del recente compleanno di Celeste, figlia di Michelle Hunziker.

Stavolta per Beatrice la fonte d'ispirazione arriva invece da un cartoon amatissimo da grandi e piccini: Inside Out. Palloncini colorati, un cartonato gigante con l'illustrazione che ritrae tutti i protagonisti, una zona trucco: tutti gli invitati si sono sbizzarriti tra giochi, balli e una divertente caccia al tesoro.