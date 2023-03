Il compleanno di Beatrice Matri, Federica Nargi organizza una festa a tema Alice in Wonderland Per la piccola Beatrice che ha compiuto 4 anni, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno organizzato una festa a tema Alice nel Paese delle Meraviglie.

A cura di Giusy Dente

È tempo di fare festa a casa di Federica Nargi e Alessandro Matri. La coppia ha voluto celebrare davvero in grande stile il compleanno di Beatrice, la piccola della famiglia. La bimba è nata nel 2019, dopo la sorellina Sofia nata nel 2016. Per i quattro anni della bambina i genitori hanno organizzato un party a tema.

La festa di compleanno per Beatrice Matri

Federica Nargi è una mamma molto presente e le sue figlie, Sofia e Beatrice, sono spesso protagoniste sui suoi social. Nel condividere la quotidianità, l'ex velina racconta sia gli impegni professionali che i momenti di relax e svago in famiglia, che si tratti di feste, momenti di ritrovo casalingo, viaggi o un'occasione importante come il fatidico primo giorno di scuola.

Le due sorelline somigliano moltissimo al papà e ad ammetterlo è la stessa 33enne, che ironizzando prova a spostare la somiglianza dalla sua parte attraverso dei look coordinati: ama vestire come le due bimbe. In occasione del compleanno della secondogenita, la famiglia ha organizzato una festa a trema Alice in Wonderland. Erano presenti tanti amichetti della festeggiata.

Leggi anche Federica Nargi, il look total pink per la festa dei 30 anni

I bambini si sono divertiti ballando, cantando, giocando, immergendosi in un'atmosfera magica e speciale. L'allestimento a tema Alice nel Paese delle Meraviglie è frutto del lavoro di Il mondo di Meg, specializzati in animazione ed event planning. Dai dolcetti alle decorazioni, tutto richiamava il mondo incantato della famosissima favola, con tavola riccamente imbandita, palloncini, il cartonato di Alice.

Immancabile anche la torta a tema, una creazione molto elaborata su più piani creata ad hoc da Mami Louise, un noto cake design lab di Milano. Il dolce presenta tutti gli elementi iconici e i personaggi del mondo di Alice: le carte, la teiera, il Bianconiglio con l'orologio, il Cappellaio Matto, lo Stregatto. In aggiunta, una scritta personalizzata col nome della festeggiata e gli anni.

La piccola per l'occasione si è trasformata nella protagonista del libro, indossando proprio un costumino da Alice nel Paese delle Meraviglie: gonnellina celeste, grembiulino, calze bianche e un maxi fiocco tra i capelli.