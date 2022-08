Sabrina Ghio ha sposato Carlo Negri, matrimonio in Comune e la festa a Borgo Egnazia Sabrina Ghio e Carlo Negri sono da oggi marito e moglie: si sono sposati in Puglia questo pomeriggio, in Comune, e ora si stanno divertendo a festeggiare a Borgo Egnazia. La cerimonia ufficiale si farà sabato.

A cura di Gaia Martino

Sabrina Ghio dopo essere diventata mamma bis circa due mesi fa ha sposato il suo compagno Carlo Negri. La cerimonia ufficiale la festeggeranno il prossimo sabato, come raccontato dall'ex tronista di Uomini e Donne, ma in queste ore la coppia in compagnia di amici e familiari si sta divertendo a saltare e ballare la pizzica a Borgo Egnazia. Insieme dal 2018, oggi, 25 agosto 2022, hanno pronunciato il fatidico sì in comune circondati dall'amore di amici e parenti.

Il matrimonio di Sabrina Ghio e Carlo Negri a Borgo Egnazia

Sabrina Ghio e Carlo Negri, insieme dal 2018 e genitori di Mia da pochi mesi, si sono sposati oggi, 25 agosto 2022, in comune, in Puglia. L'ex tronista ha documentato l'evento sul suo profilo Instagram, mostrando ai follower la sua felicità e le fedi ora presenti sulle loro dita. "Marito e moglie" ha scritto nella didascalia del post. In queste ore, dopo aver pronunciato il fatidico sì, si stanno divertendo a ballare la pizzica a Borgo Egnazia, una tenuta di lusso in Puglia, documentando gli esilaranti momenti con amici e parenti sui social. Questa è la festa dopo il matrimonio in comune, Sabrina Ghio ha raccontato ieri sera tra le stories che la cerimonia ufficiale sarà sabato.

L'amore tra Sabrina Ghio e Carlo Negri

Dopo la deludente esperienza a Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Carlo Negri, lontano dal mondo dello spettacolo, di sei anni più giovane che sin da subito si è preso cura di lei, standole vicino nei momenti più belli ed anche in quelli più difficili. Già mamma di Penelope, nata dal precedente matrimonio con Federico Manzolli, con il napoletano la Ghio ha dato alla luce due mesi fa un'altra femminuccia di nome Mia. Oggi celebrano il loro amore giurandosi amore eterno, con l'affetto e l'amore delle persone a loro più care.