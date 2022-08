Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati, il matrimonio segreto a Londra Rita Ora e il regista Taika Waititi sono diventati marito e moglie in gran segreto. A farlo sapere il sito americano Page Six, secondo il quale la coppia avrebbe fatto il grande passo a Londra alla presenza di pochi amici e parenti.

A cura di Elisabetta Murina

Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati in gran segreto. La star e il regista, vincitore nel 2020 dell' Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit, si sono giurati amore eterno con una cerimonia intima alla presenza di pochi amici e parenti a Londra. A farlo sapere è il sito inglese The Sun, che solo due mesi fa aveva dato la notizia della proposta di matrimonio e delle nozze imminenti.

Rita Ora e Taika Waititi sposi in segreto

Stando a quanto si legge su Page Six, la coppia sarebbe convolata a nozze con "una cerimonia molto intima e super speciale" per tutti gli invitati, tanto che i presenti hanno potuto vedere quando gli sposi fossero "follemente innamorati". La fonte ha fatto sapere che sarebbe prevista una "festa in stile showbiz" per celebrare la loro unione, anche se la cantante è intenzionata a mantenere la sua vita privata il più lontano possibile dai riflettori.

Rita Ora e Taika Waititi

L'amore tra Rita Ora e Taika Waititi

Rita Ora e il marito Taika Waititi si sarebbero innamorati in Australia circa un anno fa, ma pare che si conoscessero già da quattro. In occasione di San Valentino, infatti, entrambi hanno condiviso sui rispetti profili social una foto che risale al loro primo incontro, proprio quattro anni fa.

"Siamo stati amici da allora. Poi un anno fa abbiamo deciso di "complicare" le cose, ma è diventato più facile". Oggi, in gran segreto, sono diventati ufficialmente marito e moglie a Londra, dopo la proposta di matrimonio in simultanea: avrebbero espresso insieme la volontà di sposarsi e coronare il loro amore.