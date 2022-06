“Rita Ora sposerà il regista Taika Waititi dopo la proposta di matrimonio simultanea” Rita Ora sposerà Taika Waititi, fa sapere il The Sun, dopo la proposta di matrimonio che sarebbe avvenuta in simultanea: “Si sono detti quasi contemporaneamente: ‘Voglio sposarti'”. Le nozze sarebbero imminenti.

A cura di Gaia Martino

La celebre star Rita Ora sarebbe pronta a sposare il fidanzato regista Taika Waititi, vincitore nel 2020 dell'Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit, che ha anche diretto. L'indiscrezione arriva dal sito inglese The Sun che riporta inoltre i dettagli su una cerimonia di nozze che sarebbe "imminente". I protagonisti della love story si sarebbero innamorati nel 2021 in Australia: lui si trovava lì per il ruolo di coach della versione locale di The Voice, lei stava girando il film Thor: Love and Thunder. Si conoscevano già da diversi anni ma hanno confermato la relazione durante la premiere di Suicide Squad lo scorso anno. Da allora non si sono mai più separati e ora desidererebbero giurarsi amore eterno. La proposta di matrimonio sarebbe avvenuta in "simultanea".

Le imminenti nozze di Rita Ora e Taika Waititi

Rita Ora e Taika Waititi dopo essersi fatti la proposta di matrimonio "in simultanea", senza anello o eventi organizzati, sarebbero pronti a convolare a nozze. The Sun racconta che i due si sarebbero confessati a vicenda le loro volontà: "Si sono avvicinati sempre di più e alla fine si sono detti quasi contemporaneamente: ‘Voglio sposarti'" si legge. Ora stanno pianificando il loro matrimonio, nonostante gli impegni lavorativi. "Il piano è quello di sposarsi all'estero, non appena i rispettivi progetti finiranno, con i loro amici più cari e la famiglia intorno a loro. E poi ci sarà una grande festa a Londra in una fase successiva, quando ne avranno la possibilità, con tutti i loro famosi amici lì". Per ora vorrebbero soltanto giurarsi amore eterno avanti l'altare e rendere le cose ufficiali in una cerimonia intima.

Rita Ora e Taika Waititi

La storia tra Rita Ora e Taika Waititi

La celebre cantante e attrice 31enne Rita Ora e il regista 46enne Taika Waititi si sarebbero innamorati in Australia, si legge sulle pagine di gossip, circa un anno fa, ma la loro conoscenza è avvenuta più di 4 anni fa. In occasione di San Valentino entrambi hanno condiviso un post sui profili Instagram personali: si tratta di una foto scattata la prima volta che si sono incontrati, quattro anni fa. "La prima foto della notte in cui ci siamo incontrati quattro anni fa. Siamo stati amici da allora. Poi un anno fa abbiamo deciso di "complicare" le cose ma è diventato più facile. Buon San Valentino alla mia migliore amica" ha scritto lui. Oggi sono pronti a dirsi sì avanti l'altare.