Manuel Lazzari sposerà Diletta Daolio, le foto della proposta di matrimonio del calciatore Manuel Lazzari, il giovane terzino della Lazio, sposerà la fidanzata Diletta Daolio. I due stanno insieme da otto anni e sono già genitori di Sofia, la piccola nata lo scorso ottobre.

A cura di Ilaria Costabile

Fiori d'arancio per un'altra giovane coppia del calcio, si tratta di Manuel Lazzari, terzino della Lazio e la fidanzata Diletta Daolio. Come si evince dallo scatto pubblicato su i profili Instagram delle coppia, i due convoleranno presto a nozze, sebbene la data non sia stata ancora resa nota, ma l'anello parla chiaro e dopo l'arrivo della loro prima figlia, Sofia, è arrivato il momento di coronare al meglio il loro sogno d'amore.

La foto della proposta di nozze

Insieme dal 2014, ben otto anni di fidanzamento, in cui sono stati più uniti che mai e ora in procinto di diventare marito e moglie, i due hanno sempre mostrato attimi di felicità sui rispettivi profili Instagram, condividendo anche con i loro fan i momenti più belli della loro storia d'amore. Un anello con un brillante in bella vista e la fatidica frase ad accompagnare lo scatto: "Ho detto sì", e probabilmente non c'era altra risposta possibile, dopo il loro primo incontro a Ferrara che ha segnato per sempre la loro vita e in seguito al quale hanno iniziato mano nella mano una bellissima avventura, vivendo ogni traguardo con adrenalina e felicità.

L'arrivo della piccola Sofia

Un amore che è stato arricchito dalla nascita di Sofia, la loro bambina, arrivata lo scorso 28 ottobre. La coppia ha documentato i vari momenti di questa gravidanza, con Manuel Lazzari nell'inedita veste di papà, affettuoso e premuroso con la sua piccola e anche Diletta che ha dimostrato di essere una madre attenta e innamorata della sua bimba. Con il matrimonio in arrivo, quindi, non è escluso il progetto di allargare ancor di più la famiglia, sebbene per il momento sia ancora presto per poter avanzare delle ipotesi. I due sono giovanissimi, il calciatore della Lazio, infatti, non ha ancora compiuto trent'anni e nemmeno la sua dolce metà.