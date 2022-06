Manuel Locatelli ha sposato Thessa Lacovich, Bonucci e Chiellini alle nozze del calciatore della Juve Manuel Locatelli ha sposato Thessa Lacovich. Al matrimonio del centrocampista della Juventus e della Nazionale non mancavano colleghi e amici come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

A cura di Daniela Seclì

Manuel Locatelli ha sposato Thessa Lacovich. Al matrimonio non mancavano calciatori della Juventus come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il fatidico sì è arrivato otto mesi dopo la romantica proposta di matrimonio che il centrocampista della Juventus e della Nazionale ha fatto a Thessa.

Il matrimonio: la location e il romantico abito bianco

Manuel Locatelli e Thessa Lacovic sono diventati marito e moglie martedì 21 giugno. La cerimonia si è tenuta a Villa Palmieri a Fiesole, nei pressi di Firenze. Il matrimonio arriva dopo un fidanzamento durato più di cinque anni. I due si sono conosciuti e innamorati da giovanissimi. Avevano solo diciotto anni quando la loro relazione è cominciata. E a ventiquattro anni, li ritroviamo sposati. Per l'occasione, Thessa Lacovic ha scelto un romantico abito bianco, con strascico, dettagli in pizzo e un lungo velo. Su Instagram, condividendo le foto di questo giorno speciale, ha commentato: "Come nelle favole, marito e moglie".

Gli invitati al matrimonio di Locatelli e Thessa Lacovich

Tra coloro che hanno condiviso con Manuel Locatelli e la moglie Thessa Lacovic questo giorno speciale, anche Leonardo Bonucci con la moglie Martina Maccari, Giorgio Chiellini con la moglie Carolina Bonistalli e Mattia Perin con la compagna Giorgia Miatto.

Leggi anche Leonardo Del Vecchio si è sposato, Giuliano Sangiorgi alle nozze del figlio del patron di Luxottica

Chi è Thessa Lacovich

Thessa Lacovich è originaria della Costa Rica. A Milano, ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore e si è laureata in Digital Communication Strategy. È fidanzata con Manuel Locatelli sin da quando aveva 18 anni. I due avevano anche un cagnolino, Teddy, di cui erano perdutamente innamorati. Purtroppo è morto nel 2020. I tifosi sanno bene che quando il calciatore Manuel Locatelli esulta componendo la lettera T con le dita, si riferisce a Thessa, sua moglie, ma anche a Teddy.