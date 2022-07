L’attrice Alexandra Daddario ha sposato il produttore Andrew Form, le nozze in un locale jazz Alexandra Daddario, star del remake cinematografico di Baywtch, ha sposato il produttore Andrew Form, conosciuto per le strade di New York solo un anno fa. Hanno celebrato le loro nozze in un locale Jazz di New Orleans, poi la festa in un bar tra cheeseburger e musica.

Alexandra Daddario, la celebre attrice newyorkese volto di numerosi film e serie tv di successo, ha sposato il produttore televisivo e cinematografico Andrew Form. Dopo il fidanzamento nel 2021 la coppia ha deciso di convolare a nozze, celebrando il loro amore a New Orleans. A Vogue la sexy bagnina del remake cinematografico di Baywatch ha raccontato i dettagli del loro "sì", confessando che il suo desiderio iniziale era quello di sposarsi in Italia. Poi hanno optato per un locale jazz.

Il matrimonio di Alexandra Daddario con Andrew Form

Alexandra Daddario ha raccontato a Vogue i dettagli del suo matrimonio da sogno con il produttore Andrew Form. "Inizialmente volevamo sposarci in Italia perché volevo bere vino italiano per tre giorni di fila" ha confessato l'attrice, ma per comodità hanno optato per New Orleans, "una città piena di musica e di vita". Il matrimonio si è svolto al Preservation Hall, un locale che si trova nel quartiere francese della città dove si svolgono solitamente concerti Jazz.

Ci è piaciuto molto l'aspetto del locale, così antico, così storico, lascia trasparire la sua età e i suoi "difetti". È questo che lo rende così bello. Volevamo che fosse all'insegna della musica, del bere e dell'autentica New Orleans.

Dopo la cerimonia la coppia si è divertita con gli invitati a festeggiare il loro amore nel quartiere francese di New Orleans, al Bar Marilou, dove c'erano cheesburger, letture di tarocchi e tanta musica, si legge.

L'amore nato per le strade di New York

Durante la sua intervista Alexandra Daddario ha raccontato inoltre come ha conosciuto il suo neo sposo. Lui era in viaggio verso l'Europa, per lavoro, e dovette fare scalo a New York, essendo i voli limitati durante la pandemia. In tempi di Covid, le strade della Grande Mela non erano tanto trafficate: "Ci siamo incrociati in centro, si voltò e disse ‘ciao' proprio mentre io mi voltavo per guardarlo di nuovo. Ricambiai il ‘ciao', e poi ridemmo entrambi di come fossimo le uniche due persone in quella che normalmente è una strada incredibilmente trafficata". Dopo quel colpo di fulmine, lui la invitò a cena. Si sono fidanzati nell'agosto del 2021 e poco dopo già parlavano di matrimonio, poi la proposta da sogno: "Mi portò al Four Seasons per essere vicini alla spiaggia. Uscimmo fuori, lui si girò chiedendomi di sposarlo". Ora sono ufficialmente marito e moglie.