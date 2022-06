Leonardo Del Vecchio si è sposato, Giuliano Sangiorgi alle nozze del figlio del patron di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio, patron di Luxottica, ha sposato Anna Castellini Baldissera, erede di un importante famiglia milanese. La romantica cerimonia si è svolta a Saint Tropez al tramonto e tra gli invitati c’erano anche il cantante Giuliano Sangiorgi e la modella Vittoria Ceretti.

A cura di Elisabetta Murina

Leonardo Maria Del Vecchio ha risposato Anna Castellini Baldissera. Dopo il rito civile a Milano lo scorso autunno, il figlio del patron di Luxottica, 27 anni, ha celebrato di nuovo le nozze con la compagna, erede di un importante famiglia milanese, con una cerimonia romantica e in grande stile sulle colline vista Saint Tropez. Tra gli invitati al grande giorno della coppia anche il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e la modella Vittoria Ceretti.

Le romantiche nozze a Saint Tropez

È una cornice da favola quella scelta dalla coppia per le nozze: il castello di Château de la Messardiè, situato tra le colline e dal quale si può ammirare una fantastica vista panoramica sulla baia di Saint Tropez e sui vigneti di Ramtuelle. A completare il quadro il sole al tramonto, che ha regalato agli sposi un'atmosfera ancora più magica. Leonardo Maria del Vecchio ha sposato Anna Castellini Baldissera, erede di una delle famiglie più importanti di Milano (nel suo albero genealogico pare anche Puccini). Dopo il fatidico sì, hanno percorso mano nella mano la navata e sono stati ricoperti da petali di rosa dagli invitati. La cerimonia è stata curata in ogni minimo dettaglio, semplice nell'allestimento ma lussuoso. E così anche la sposa: capelli raccolti in un elegante chignon e un lungo abito bianco a sirena.

Giuliano Sangiorgi e Vittoria Ceretti alla cerimonia

Oltre alla famiglia e agli amici, al grande giorno della coppia hanno partecipato anche due personaggi noti al pubblico: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e la modella Vittoria Ceretti. In occasione della festa che si è svolta dopo la cerimonia ufficiale, primo ha cantato per gli sposi i suoi più grandi successi. La sposa, al suo fianco, ha intonato brani come Meraviglioso, lasciandosi travolgere dalle emozioni e rendendo il giorno ancora più speciale.