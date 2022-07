Chi è Sonia Ammar, la fidanzata di Rocco Basilico, l’erede di Leonardo Del Vecchio Rocco Basilico è il giovane manager che ha ereditato parte di Luxottica dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio. La vita privata del 32enne ha destato non poca attenzione, ma da qualche tempo è fidanzato con la modella Sonia Ammar.

A cura di Ilaria Costabile

Rocco Basilico è il giovane imprenditore che ha ereditato il 12,5 di Luxottica, con la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, patron della nota azienda, compagno della madre Nicoletta Zampillo. La vita privata del 32enne ha destato non poca attenzione, da qualche tempo fa coppia fissa con la modella franco-tunisina Sonia Ammar, già piuttosto nota nel mondo dello show-business, oltre ad aver intrapreso da poco anche la carriera di attrice.

Sonia Ammar il successo da modella a cantante

Classe 1999, nata a Parigi e figlia del noto produttore cinematografico Tarak Ben Ammar, fondatore della Quinta Communications società proprietaria della Eagle Pictures, e sarebbe lontana parente del primo presidente della Tunisia, Habib Bourguiba. Sonia Ammar ha iniziato ben presto la sua carriera di modella, entrando in una delle agenzie più famose del mondo, ovvero la IMG con la quale ha firmato un contratto nel 2016, sfilando per le più prestigiose case di moda, da Miu Miu a Carolina Herrera e Chanel, diventando per un periodo anche la musa di Dolce&Gabbana. Per il duo di stilisti, infatti, ha posato in diversi servizi fotografici, affiancata da star internazionali come Zendaya, per una campagna dedicata specificamente ai millennials. Le passerelle, però, non sono mai state la sua unica passione. Nel 2013, infatti, aveva debuttato a teatro nel musical Les Amants de la Bastille ed era comparsa nel film Jappeloup e più di recente è stata scelta nel cast di Scream 5. La musica, quindi, è sempre piaciuta alla bella Sonia che, infatti, a Los Angeles ha debuttato con il singolo "Joyride", senza passare inosservata tra gli addetti ai lavori.

La storia tra Rocco Basilico e Sonia Ammar

Sulla storia d'amore con Rocco Basilico non vi sono molte informazioni a riguardo, dal momento che il manager ha sempre mantenuto un certo riserbo sul suo privato. Ex studente di economia alla Cattolica di Milano, in azienda è entrato nel 2013 a soli 23, e la sua carriera ha subito un immediato scossone, fino all'incontro con Mark Zuckerberg, con cui ha presentato gli "smart glasses" e ricoprendo, attualmente, anche il ruolo di chief wereables officer e ad di Oliver Peoples. La collaborazione con l'inventore di Facebook ha portato Basilico a trascorrere molto tempo in America, e l'incontro con la sua dolce metà sarebbe avvenuto proprio a Los Angeles, almeno nel 2017.