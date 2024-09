video suggerito

Vittoria Ceretti nel dissing di Fedez contro Tony Effe: cosa c’entra la fidanzata di Leonardo DiCaprio Vittoria Ceretti è la modella tirata in causa nel dissing tra Fedez e Tony Effe. Qualche giorno fa, in “L’infanzia difficile di un benestante”, Fedez l’ha citata facendo riferimento al suo passato flirt con il rapper romano. Ecco cosa ha detto il cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sara Leombruno

Il dissing tra Fedez e Tony Effe è l'argomento più discusso degli ultimi giorni, soprattutto per i vip che i rapper stanno chiamando in causa nei testi per attaccarsi a vicenda. Tra questi c'è Vittoria Ceretti: la modella italiana, ex fidanzata di Tony Effe e attuale compagna di Leonardo Di Caprio, è stata citata da Fedez in "L'infanzia difficile di un benestante": "Hai passato più tempo a farti la ceretta, che a farti Vittoria Ceretti" , scrive e canta Fedez, facendo riferimento alla breve storia di Tony Effe con la modella oggi impegnata con la star hollywoodiana.

Cosa ha detto Fedez nel dissing contro Tony Effe

Fedez ha iniziato la sua canzone rappando e imitando il modo di parlare di Tony Effe: "Sei proprio carino, un tipo da Cioè. Ti arrabbierai a guardare ‘sto video. E alla fine dirai solo "tipo, cioè" (Ti-Tipo, cioè). Quindi tipo, fa diventare tipo?. Boh, capito? Così, tipo". Dopo l'ha accusato di fare uso di sostanze stupefacenti, e di avergli "fatto da balia" per tre anni. Poi il riferimento ai presunti messaggi che inviava all'ex moglie: "Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami". Il testo, poi, continua con il riferimento a Vittoria Ceretti:

Tony, Tony, mi fai i dispetti. Mhm, che c***o ti aspetti? Hai passato più tempo a farti la ceretta, che a farti Vittoria Ceretti. Ti fai di c**a, non sei affamato. A me l'appetito è appena tornato. Sei troppo f**o, sei palestrato. Ma quando parli sei Luca Giurato.

Chi è Vittoria Ceretti, la supermodella fidanzata con DiCaprio

Vittoria Ceretti, nata nel 1998 a Brescia, ha iniziato la sua carriera partecipando a Elite Model Look nel 2012. Il suo talento è stato subito notato da Dolce & Gabbana, che l'hanno lanciata nel mondo della moda internazionale. Ha sfilato per marchi prestigiosi come Chanel, Versace, Dior e Givenchy, entrando nella Top 50 di models.com e vincendo il titolo di Model of the Year nel 2017. Ha sfilato anche per Alexander McQueen e Fendi, affiancando modelle come Gigi e Bella Hadid. È apparsa più volte sulla copertina di Vogue e la sua esperienza nel mondo della moda le ha permesso di partecipare al Festival di Sanremo nel 2021, dove ha co-condotto insieme ad Amadeus e Fiorello.

Il flirt con Tony Effe

Prima del suo matrimonio con l'ingegnere e imprenditore Matteo Milleri, la modella era balzata sulle pagine delle cronache rosa per la sua liaison con Tony Effe, ai tempi ancora membro della Dark Polo Gang nonché storico flirt di Taylor Mega, con il quale aveva troncato la relazione non molto tempo prima di incontrare il suo futuro sposo, con il quale ha trascorso anche le lunghe settimane della quarantena.