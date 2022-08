Sabrina Salerno: “Enrico è il mio amore salvifico. Le foto sui social? Certe le scatta lui” Sabrina Salerno e Enrico Monti, insieme da 30 anni e sposati da 16, hanno raccontato per la prima volta il loro amore: dal primo incontro per lavoro alla nascita del figlio Luca Maria, fino al matrimonio e al rapporto che hanno oggi.

A cura di Elisabetta Murina

Sabrina Salerno, sex symbol degli anni Novanta, parla per la prima volta dell'amore con Enrico Monti. Sono una coppia da trenta anni e sono marito e moglie da sedici. Insieme hanno costruito una famiglia e un legame in grado di superare il tempo e le difficoltà della vita.

La nascita dell'amore tra Enrico Monti e Sabrina Salerno

Enrico Monti e Sabrina Salerno si sono incontrati per la prima volta per lavoro, come ha raccontato l'imprenditore in una lunga intervista insieme alla moglie al Corriere della Sera: "Ai tempi ero un discografico, avevo uno studio di registrazione dove hanno inciso Vasco Rossi, Shade, Simply Red… Così andai a un concerto allo stadio di Rovigo e cenammo con altri, 31 anni fa. Lei pianse tutto il tempo, mi era sembrata disperata".

Poi la decisione di lavorare insieme un anno dopo e in contemporanea anche la scintilla dell'amore. "Quando abbiamo cominciato a lavorare insieme mi sono accorta subito che era qualcosa e che era importante", ha raccontato Sabrina Salerno. E anche per Enrico è stato lo stesso: "Anche io, ma dovevo far finta di nulla: ero sposato da poco e avevo pure un figlio di qualche mese". "Beh, io pure ero fidanzata. Ma l'amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l'amore salvifico", ha aggiunto l'attrice.

La nascita del figlio Luca Maria e il matrimonio

Dal loro amore è nato Luca Maria, che oggi ha 18 anni e il suo arrivo è stato per entrambi uno dei giorni più belli della loro vita, insieme al matrimonio. "Piangevo come una fontana, per me era diventato importantissimo sposarci", ha confessato l'attrice a proposito del giorno delle nozze, arrivato nel 2006, quando il figlio aveva già due anni. Ora il loro amore è forte e solido, con un pizzico di sana gelosia. Anche se l'imprenditore confessa di non esserlo delle foto che la moglie condivide su Instagram: "Certe gliele faccio io! Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere".