I 40 anni di Sabrina Ghio: cosa ha indossato alla sua festa di compleanno

Sabrina Ghio ha scelto il rosso come colore portante per il suo birthday party: ha festeggiato con le persone care, sfoggiando un glamour look da diva.

Ci sono 40 candeline sulla torta di compleanno di Sabrina Ghio. L'ex allieva di Amici e poi tronista di Uomini e Donne (nata il 3 agosto 1985) ha condiviso con fan e follower gli scatti della giornata di festa che l'ha vista assoluta protagonista: risate, brindisi, amici e tanto amore per lei, che ha trascorso il fatidico giorno con le persone care. Ovviamente era presente anche il marito Carlo Negri, che l'ha sorpresa a inizio giornata con un enorme bouquet di rose.

La festa di compleanno di Sabrina Ghio

"Le parole non riescono a descrivere ciò che provo. La gioia è così intensa che credo che le immagini parleranno per me" ha scritto Sabrina Ghio, condividendo con fan e follower le foto scattate al suo birthday party. La festa in grande stile si è svolta presso il ristorante e beach club Cocò Mare, a Ischia. La wedding planner e designer Eva Presutti si è occupata dell'allestimento, curando tutto nei minimi dettagli, così da rendere la location allegra e festosa.

La festeggiata ha scelto il rosso come colore portante: una lunga tavolata arricchita con fiori freschi, tanti dettagli personalizzati, dei tamburelli dipinti a mano e con delle scritte tutte diverse come regalo per gli invitati, una vista spettacolare direttamente sul mare. Il momento più scenografico di tutti è stato ovviamente il taglio della torta (quattro strati di dolcezza), con fuochi d'artificio sullo sfondo.

Il look scintillante della festeggiata

La festeggiata ha scelto un look glamour da vera diva, per la serata in suo onore, mentre il resto degli invitati erano tutti vestiti di bianco, compreso suo marito. La neo 40enne per brillare al centro della scena e non passare inosservata ha optato per un abito lungo con maxi scollatura interamente tempestato di cristalli, con sandali oro. Per impreziosire ulteriormente l'outfit ha aggiunto un girocollo e altri gioielli, scegliendo un'acconciatura effetto wet tipicamente estiva. Una giornata indimenticabile!