Nell’ufficio di Chiara Ferragni il Natale è già arrivato: sull’albero c’è anche un trenino elettrico Chiara Ferragni ha ufficialmente dato il via alle feste. Dopo aver addobbato in modo impeccabile la nuova casa milanese, ora è passata all’ufficio: ecco il maxi albero e le decorazioni a tema scelte per il 2023.

Chiara Ferragni adora il Natale e sui social non lo ha mai nascosto, anzi, ha più volte sottolineato di non resistere alla mania di addobbare casa con un certo anticipo (cosa che, stando a recenti studi, renderebbe anche più felici). Qualche giorno fa aveva mostrato il meraviglioso maxi albero scelto per la nuova casa milanese, dove tra qualche giorno si trasferirà con il resto della famiglia, mentre ieri ha proposto il primo look sparkling total red che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco glamour delle feste. Nelle ultime ore si è dedicata all'ufficio della sua azienda The Blonde Salad: ecco quali sono le spettacolari decorazioni scelte per quest'anno.

L'albero di Natale nell'azienda The Blonde Salad

Dopo Valentina Ferragni, ora anche sua sorella Chiara ha deciso di decorare il suo ufficio in vista delle feste. Certo, manca ancora un mese al Natale, ma preferisce anticiparsi per sentire la magia del periodo fin da metà novembre. L'imprenditrice si è affidata alla Cartoleria Varzi, che ha curato per lei tutto un allestimento natalizio all'insegna della magia.

L'albero di Natale nell'ufficio di The Blonde Salad

Tutti gli addobbi sono stati posizionati all'ingresso, per la precisione accanto alla scritta a led in total pink The Blonde Salad, e lasciano letteralmente senza parole gli amanti del genere. L'albero è un maxi abete verde arricchito da palline in colori tradizionali, ovvero il rosso e il verde bosco ma con qualche tocco di bianco. Al posto del classico puntale c'è poi una maxi stella luminosa.

La cassetta per le lettere a Babbo Natale

Dai soldatini alla cassetta per le lettere a Babbo Natale

A fare la differenza sono gli ulteriori addobbi natalizi scelti per rendere l'atmosfera lavorativa un tantino più magica. Ai piedi dell'albero non ci sono solo dei maxi pacchetti regalo ma anche dei soldatini dello Schiaccianoci, un carillon a forma di giostrina e una cassetta per le lettere, nella quale si possono inserire le proprie richieste per Babbo Natale.

Chiara Ferragni nel suo ufficio

Sulla cima dell'albero, inoltre, è stato inserito anche un adorabile trenino elettrico che si muove su una rotaia, portando dietro lo slogan "Merry Christmas". Insomma, nell'ufficio dell'azienda The Blonde Salad tutto è pronto per dare il via alle feste. In quanti prenderanno ispirazione da Chiara per gli addobbi a tema di quest'anno?