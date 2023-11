Chiara Ferragni anticipa il Natale: paillettes rosse per l’inaugurazione dello store a Roma Chiara Ferragni ha trascorso la serata a Roma per inaugurare il suo nuovo store in via del Babuino. Al cocktail party ha invitato decine di star e ha brillato in total red, dando una piccola anticipazione del suo stile natalizio.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha l'agenda piena zeppa di impegni e appuntamenti importanti: sebbene sia alle prese col trasloco nella nuova casa milanese, dove ha già addobbato l'albero di Natale, ieri pomeriggio è partita alla volta di Roma per inaugurare il nuovo store del suo brand in via del Babuino. Dopo aver fatto visita al negozio poco dopo l'arrivo, in serata è diventata la grande protagonista di un maxi evento di inaugurazione a cui hanno partecipato moltissime star, da Laura Chiatti a Francesca Fagnani, fino ad arrivare a Chanel Totti. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? L'imprenditrice ha dato una piccola anticipazione delle feste brillando con un look rosso tutto di paillettes.

Dove si è tenuto l'opening cocktail party di Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni l'apertura di un negozio a Roma è un evento importante, è il simbolo del fatto che si sta imponendo sempre di più nel mondo della moda e dell'imprenditoria, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del settore fashion. Non sorprende, dunque, che abbia voluto celebrare l'evento con un party inaugurale all'Hotel De Russie, una location sofisticata ed extra lusso sempre in via del Babuino nei pressi dello store.

Chiara Ferragni all'Hotel De Russie

Pareti decorate con rose total pink, maxi scritte al led con il logo del brand e una miriade di ospiti noti, da Isabella Ferrari a Giorgia, da Elena Sofia Ricci a Ferzan Ozpetek: Chiara ha dato l'ennesima prova di curare sempre nei minimi dettagli ogni iniziativa legata al marchio che porta il suo nome. In quanti non vedono l'ora di visitare il negozio nel centro della Capitale?

Chiara Ferragni in total red

Chiara Ferragni con l'abito dal sapore natalizio

A una serata di gala tanto attesa non poteva mancare un look all'insegna del glamour. Complice il fatto che adora il Natale, Chiara Ferragni ha pensato bene di dare una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà nelle feste. Ha seguito il trend sparkling con un abito scintillante della sua collezione, per la precisione un modello a tubino tempestato di paillettes rosse con la scollatura dritta, le spalline doppie e una gonna alla caviglia con lo spacco posteriore.

Chiara Ferragni con l'abito della sua collezione

Per completare il tutto ha scelto una serie di gioielli di cristalli sempre del suo brand e un paio di cuissardes in vernice nera col tacco medio e largo. Capelli lisci e vaporosi, occhi contornati da una linea di eye-liner e rossetto bordeaux molto marcato: l'imprenditrice è entrata già nel "mood natalizio" e di sicuro ispirerà tutte coloro che durante le feste vogliono brillare.