L’albero di Natale nell’ufficio di Valentina Ferragni: centinaia di luci e palline rosse, verdi e oro Valentina Ferragni non ha resistito alla mania di addobbare l’albero di Natale con oltre un mese di anticipo. Lo ha fatto nel suo ufficio, dove a partire da questo momento si respira già la magia delle feste: ecco le decorazioni scelte per quest’anno.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fino a qualche anno fa si dava ufficialmente il via al periodo natalizio l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, in occasione del quale per tradizione si cominciava ad addobbare casa con l'albero e con le decorazioni a tema. Ora le cose sono cambiate, tanto che praticamente dall'inizio di novembre si iniziano a vedere strade illuminate da lucine, vetrine invase da idee regalo e festoni in ogni dove. I Ferragnez sembrano non resistere alla mania: dopo Chiara Ferragni, che ha fotografato l'enorme albero che ha già addobbato nella nuova casa milanese, ora anche sua sorella Valentina ha mostrato un maxi abete decorato in stile natalizio nel suo ufficio.

Valentina Ferragni ha già addobbato l'ufficio

Si dice che addobbare l'albero con molto anticipo rispetto al giorno di Natale renda le persone più felici e probabilmente è proprio per questo che i Ferragnez lo hanno già fatto. L'ultima ad aver rivelato le decorazioni scelte per questo 2023 è stata Valentina Ferragni, che al momento ha però deciso di decorare solo l'ufficio a Brera del suo brand di gioielli, quello che ha ristrutturato qualche mese fa. Il maxi abete verde che ha mostrato sui social è un regalo dello Cartoleria Varzi: è alto fin sopra al soffitto ed è stato posizionato all'ingresso del Valentina Ferragni Studio, così da accogliere sia i visitatori che i dipendenti con un tocco di magia.

L'albero di Natale nell'ufficio di Valentina Ferragni

Gli addobbi per Natale 2023 sono tradizionali

Quali sono le decorazioni scelte per Natale 2023? Valentina ha deciso di dire no a colori audaci e originali, ha preferito puntare tutto sulla tradizione come la sorella Chiara. Per essere precisi ha scelto l'effetto "tricolor" con delle palline in rosso, verde e oro, ovvero le nuance che da sempre vengono considerate il simbolo delle feste.

Leggi anche Il ritorno della moda sparkling per le feste: Michelle Hunziker anticipa Natale in paillettes rosse

Le palline rosse, verdi e oro scelte per quest'anno

Ad arricchire il maxi albero non potevano mancare centinaia di led, tutti a luce calda, e un maxi fiocco in tessuto tartan verde e rosso piazzato in alto al posto del classico puntale. Insomma, nell'ufficio della piccola di casa Ferragni tutto sembra essere pronto per dare il via alle feste: a questo punto non resta che attendere anche le foto del suo appartamento milanese decorato in pieno "Christmas mood".