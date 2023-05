Valentina Ferragni rinnova il suo ufficio: lampadari d’oro, poltrone teddy e maxi specchi Valentina Ferragni ha rinnovato il suo ufficio milanese, quartier generale del brand Valentina Ferragni Studio. Colori neutri, poltrone teddy, lampadari dorati e maxi specchi: ecco tutti i dettagli dell’arredamento.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è ormai una vera e propria imprenditrice come la sorella Chiara: dopo aver raggiunto il successo come fashion influencer sui social, ha lanciato un brand tutto suo, il Valentina Ferragni Studio. Inizialmente firmava solo dei gioielli sofisticati e preziosi, ora ha debuttato anche nel beachwear con una collezione di costumi per l'estate 2023. Complice l'ampliamento del business e i progetti in cantiere, ha pensato bene di rinnovare il suo ufficio milanese e ha mostrato gli ambienti ristrutturati in anteprima su Instagram: ecco com'è diventato il "quartier generale" dell'azienda che porta il nome della più piccola delle sorelle Ferragni.

Chi ha rinnovato l'ufficio di Valentina Ferragni

Non è la prima volta che Valentina Ferragni ha rinnovato il suo ufficio, lo aveva già fatto alla fine del 2022 ma ora la ristrutturazione è stata più estesa. Si è affidata a Fabio Colombo e Davide Collodoro, due degli architetti di Erker Studio che l'hanno aiutata a rendere ancora più moderni gli ambienti del suo quartier generale. Essendo esperti di interior design, non hanno tralasciato nulla al caso: hanno puntato su colori neutri e stile minimal, concentrandosi soprattutto sull'arredamento. Tutto nell'ufficio è tra il bianco e il panna, dalle pareti alle porte, fino ad arrivare ai mobili.

La sala meeting del Valentina Ferragni Studio

L'arredamento della sala meeting

La stanza chiave dell'ufficio è la sala meeting (al momento mancano ancora la televisione e le tende), alla quale si arriva attraverso un lungo corridoio illuminato da luci bianche. Al suo interno a farla da protagonista è il tavolo ovale di Lago circondato da delle poltroncine di pelliccia a effetto teddy di Maison du Monde.

La madia di Lago con la maxi V a neon

La madia di Lago sul lato è in tinta ed è stata decorata con libri di moda, tazze iconiche e con una enorme V a neon fucsia, ovvero il simbolo del brand di Valentina. Anche il gioco di luci è stato studiato alla perfezione: i due lampadari dorati di Gervasoni differiscono per la forma, uno è piatto, l'atro incurvato, così da espandere l'illuminazione in tutta la camera. L'ultimo tocco di design? La poltroncina teddy (sempre di Gervasoni), leggermente più chiara rispetto alle sedie.

I lampadari di Gervasoni

Il bagno con marmo e specchi a tutta altezza

Valentina Ferragni ha davvero curato nei minimi dettagli ogni singolo ambiente del suo nuovo ufficio, anche il bagno, di cui va fierissima. Sia le pareti che gli arredi seguono il mood delle tinte neutre ma il pezzo forte è in assoluto il lavabo: un blocco di marmo unico realizzato su misura da Sena Marmi.

I corridoi total white

I rubinetti sono total black come il porta sapone, c'è un piccolo specchio ingranditore su uno dei lati ed è stata aggiunta una mini statuetta che rimanda ai dei greci. La parete dietro al lavandino è fatta di specchi a tutta altezza separati da dei led a croce che rendono il tutto ancora più luminoso. Valentina è davvero orgogliosa del risultato raggiunto e ora non vede l'ora di cominciare a lavorare in questo ambiente da sogno.